Nella seconda giornata del girone H del torneo dilettantistico i costieri ottengono un punto che fa classifica in terra pugliese. Al ‘Vito Curlo’ gli uomini di Fusco affrontano la prima frazione di gara in costante equilibrio con gli avversari, che ci provano con Trovè che dopo otto minuti solo in area di testa non trova lo specchio della porta. Le occasioni non fioccano e alla mezzora di gioco Nadarevic, servito sulla destra da Russo, di testa spara alto. Sul finire del primo tempo Cunzi tenta da fuori area ma il suo tiro non impensierisce l’estremo difensore Suma.







La ripresa si apre col botto e già dopo due minuti i padroni di casa sbloccano la gara con Bernardini che con un tiro a giro da fuori area batte l’incolpevole Scarano. Dopo cinque minuti gli ospiti trovano in pareggio con Liccardi che di testa insacca in rete superando Suma. Il resto della gara non avverte altre nitide situazioni da gol e finisce così 1-1 tra le due compagini. Il Fasano conquista il suo primo punto stagionale mentre il Sorrento sale a quota quattro punti. Per i ragazzi di mister Fusco ora bisogna ricaricare le batterie e pensare al prossimo match casalingo di domenica 11 contro la Fidelis Andria in programma allo stadio ‘Italia’.

Adriano Napoli