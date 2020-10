Si chiudono le sezioni alle ore 15:00, cominciano gli scrutini, alle ore 16:00 su 24 sezioni scrutinate il candidato del laboratorio PD- M5S, Gianluca del Mastro è al 61,57% contro il 38,46 % di Elvira Romano.

Fuori la sede del PD di piazza Sant’Agnese un folto gruppetto di sostenitori attende gli ultimi risultati. Il responso sembra quasi scontato un vantaggio clamoroso del candidato Del Mastro con oltre 2500 voti di scarto.

Alla fine il nuovo sindaco di Pomigliano d’Arco è Gianluca Del Mastro. Il risultato a questo secondo turno è stato schiacciante. Per Del Mastro 11.664 consensi. Il candidato per la cordata filo governativa M5S-Pd raggiunge una percentuale finale del 61,19%.

Elvira Romano, giunta la ballottaggio con il 39,73% dei consensi, sono giunti a questa seconda tornata 7.399 preferenze con le quali ha quasi confermato la percentuale ottenuta al primo turno, fermandosi al 38,81%.

La prima dichiarazione del neo sindaco pomiglianese non poteva essere che attraverso il canale social. Sul suo profilo Facebook, Del Mastro ha scritto: “Non trovo le parole per esprimere l’emozione, l’entusiasmo, la gratitudine che provo in questo momento.

Pomigliano ha voltato pagina. Ed è una storia nuova che scriveremo insieme.

Vi aspetto alle 19.00 a Piazza Primavera per festeggiare insieme in sicurezza, muniti di mascherina e mantenendo il distanziamento”.

Cinzia Porcaro