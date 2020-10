La Juventus è scesa in campo e ha atteso i quarantacinque minuti per attendere ufficialmente l’arrivo del Napoli. L’arbitro Doveri alle 21.30 ha dichiarato la non validità della partita per la mancata presenza di una delle due squadre: Juventus-Napoli del 4 ottobre 2020 è stata annullata.





Ora tutti i riflettori saranno puntati sul giudice sportivo, che nella giornata di martedì si pronuncerà sulla gara. Con tutta probabilità sancirà la vittoria a tavolino per la Juventus e 1 punto di penalizzazione per il Napoli. Da quel momento partirà l’iter giudiziario, con il ricorso della società di De Laurentiis. Resta da vedere se il ricorso sarà di natura sportiva oppure sarà fatto dinanzi al giudice ordinario.







Nel frattempo sono arrivate le parole del Comitato Tecnico Scientifico. Il CTS nel suo comunicato asserisce che “a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus Sars-Cov-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’autorità sanitaria locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori”.

Quindi l’ultima parola spetterebbe proprio all’ASL, cosa che avallerebbe il comportamento attuato dall’Azienda sanitaria napoletana e dall’SSC Napoli.

