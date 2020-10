Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Discesa Coroglio hanno fermato due giovani a bordo di un motociclo in cui hanno rinvenuto un coltello, mentre il passeggero è stato trovato in possesso di una stecca di hashish e sanzionato.







I due, 17enni napoletani, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere e affidati ai genitori; inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e il motociclo sottoposto a fermo amministrativo perché privo di copertura assicurativa.