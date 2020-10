Al via la X edizione del Social World Film Festival dal 6 all’11 ottobre a Vico Equense. La kermesse, in occasione del suo decennale e in osservanza delle disposizioni anti-Covid, si è proposta in un format inedito. Si tratta di un’edizione particolare tra eventi in presenza e in streaming online, per non perdere il prezioso rapporto tra cinema e pubblico.







Tra le importanti novità di quest’anno, appunto, è spiccato l’inserimento di una piattaforma all’indirizzo www.socialfestival.com/live che consentirà di fruire delle opere in concorso a chi vorrà seguire il festival da casa e ai tanti giovani componenti delle giurie, che potranno interagire e discutere tra di loro anche a distanza grazie ad un social network sicuro e realizzato appositamente per l’evento.

Non è una semplice rassegna cinematografica, o “il festival più emozionante al mondo” come l’ha definito il presidente onorario Claudia Cardinale, ma un importante e dinamico momento di aggregazione, denuncia e riflessione in penisola sorrentina per tutti i cinefili e i cineasti.







Dopo la precedente annata con padrino Stefano Accorsi, quest’anno la madrina sarà la giovane attrice Gaia Girace, proprio nella sua città natale. Ha prestato il volto a “Lila”, coprotagonista della serie TV “L’amica geniale”, firmata HBO e dal successo planetario. Un esempio perfetto di cinema sociale, in quanto Gaia Girace ha dato voce ai disagi e alle ingiustizie che ha vissuto il mondo femminile all’interno del sistema familiare patriarcale.

La Mostra Internazionale del Cinema Sociale diretta del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo ha fissato sei giorni di proiezioni, mostre, incontri, eventi dedicati al cinema. Il tema di quest’anno è “Emozioni”, sono state selezionate 450 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 20 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 46 paesi dei 5 continenti, per 12.600 minuti di programmazione. Si tratta di 19 sezioni tra competitive e non, valutate da una giuria di affermati e stimati professionisti del campo. Tra le novità dell’edizione 2020 si è realizzata la sezione dedicata al Covid-19 per le opere a tema e girate durante il lockdown. Sono inoltre confermate delle selezioni di opere realizzare con smartphone, in verticale e realtà virtuale, nonché il seguito della collaborazione con Rai Cinema Channel che metterà a disposizione un premio in denaro di 3mila euro per l’acquisto dei diritti di un cortometraggio.

A cura del capodipartimento artistico Gaetano Affinito, la giuria sarà presieduta dal regista americano Gavin Michael Booth (giuria Lungometraggi), lo sceneggiatore Maurizio Braucci (giuria cortometraggi), il direttore della fotografia Luca Bigazzi (giuria di qualità Focus). Le 20 opere selezionate nella “Città del cortometraggio” avranno la grande opportunità di essere visibili sul canale web di Rai Cinema.







Anche quest’anno saranno presenti volti celebri della settima arte dell’intero panorama internazionale, soprattutto star delle serie tv più viste ed amate di Netflix. Sfileranno red carpet allestito quest’anno al Castello Giusso (via XI Febbraio) l’attore americano Thomas Arana (10 ottobre) apprezzato in film come “Il Gladiatore”, “The Bodyguard”, “L’ultima tentazione di Cristo, Maria Isabel Diaz Lago e Marta Aledo della serie “Vis a Vis” (6 ottobre), Jorge Lopez (7 ottobre) e Alvaro Rico (9 ottobre) di “Elite”, Ana Fernandez Garcia (7 ottobre) di “Le ragazze del centralino”, Lucas Lynggaard Tonnsen (7 ottobre) di “The Rain”, Luka Peros (11 ottobre) di “La casa di carta”. Sempre dal mondo delle serie tv Annabel Scholey (8 ottobre) da “I Medici” e il cast di “Game of Thrones” con Tom Wlaschiha, Pilou Asbeak e Iwan Rehon (9 ottobre). In Penisola Sorrentina arriveranno anche Cristina Donadio (6 ottobre), Nancy Brilli (8 ottobre), Ciro Priello (9 ottobre) Peppino Mazzotta, Federico Ielapi e Ludovica Nasti (11 ottobre). Riceveranno, inoltre, il premio alla carriera e una masterclass di recitazione. Golden Spike Award alla carriera anche per all’autore della fotografia Premio Oscar Vittorio Storaro (6 ottobre) e al regista Mario Martone (11 ottobre), entrambi in collegamento.

La preapertura è fissata per lunedì 5 ottobre alle ore 18 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Federico Fellini, 100 anni del genio del cinema italiano” in collaborazione con il Centro Sperimentale di Fotografia, alla presenza di Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, e Annalisa Donnarumma, assessore alla cultura e al turismo del comune di Vico Equense, al Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina (Corso Filangieri, 98). I 39 scatti esposti avranno un ruolo fondamentale, perché sveleranno per la prima volta in Campania il dietro le quinte dei suoi capolavori della cinematografia italiana come “La Dolce Vita”, “8 e mezzo”, “Giulietta degli Spiriti”, “Casanova”, “Lo Sceicco bianco”, “La voce della Luna”, film nei quali ha diretto mostri sacri come Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Roberto Benigni. Le musiche di queste opere verranno trasmesse in filodiffusione per tutta la città che durante questi giorni cambia anche la toponomastica con la comparsa dell’Arena Fellini, Arena Loren, Largo Mastroianni, Viale Gassman e sale che prendono i nomi di Bertolucci, Rosi, Troisi, Tornatore.







Tra i cavalli di battaglia del festival, i prodotti audiovisivi pluripremiati negli ultimi due anni: film di apertura “L’immortale” di Marco D’Amore (ore 21 del 6 ottobre) nella Sala Bertolucci del Castello Giusso per la sezione “Grande Schermo” con la partecipazione del piccolo protagonista Giuseppe Aiello. A seguito, la programmazione delle pellicole vanterà anche la proiezione di “18 regali” di Francesco Amato (7 ottobre), “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone (8 ottobre), “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano De Serio (9 ottobre), “La partita” di Francesco Carnesecchi. Cerimonia di premiazione l’11 ottobre presentata da Roberta Scardola e Claudio Dominech, aperta da un omaggio a Ennio Morricone a cura dell’Associazione Santa Cecilia.

Tutti i cittadini, inoltre, potranno ammirare nelle varie vetrine delle attività commerciali del centro cittadino gli scatti dell’esposizione fotografica dedicata ai protagonisti della cinepresa sia italiana sia internazionale ospiti delle prime dieci edizioni come Claudia Cardinale, presidente onorario del festival, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Luis Bacalov, Michele Placido, Stefania Sandrelli, Katherine Kelly Lang, Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta, Stefano Accorsi, Abel Ferrara e Itziar Ituno, l’ispettrice della “Casa di Carta”.







Immancabile anche quest’anno la firma del Wall of Fame da parte degli ospiti d’onore. Il monumento al cinema ha visto già gli autografi in bronzo di Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Luis Bacalov, Michele Placido, Stefania Sandrelli, Katherine Kelly Lang, Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta. Nel 2014 è stato inaugurato il Museo del Cinema del territorio e della Penisola Sorrentina: due sale dell’antico palazzo comunale di Vico Equense raccolgono documenti, testimonianze fotografiche, reperti video di tutta la cinematografia girata in questi meravigliosi luoghi.

Il Social World Film Festival non è solo un importante punto di ritrovo per tutti big del cinema e della televisione ma anche luogo di formazione ed opportunità concreta di crescita e di confronto per tutti i giovani talenti emergenti che desiderano integrarsi nel mondo dello spettacolo, apprendendo così tutte le sue tecniche e i suoi segreti. Di fatto, sono stati istituiti 3 workshop, in collaborazione con l’Università del Cinema, sulla gestione delle emozioni in scene d’azione (a cura dell’attore e stunt coordinator Antonio Polito), sul body language (a cura di Daniela De Giorgio), sul training emotivo e psicodrammaturgia attoriale (a cura di Maria Pirozzi e Giuseppe Mastrocinque). Tutti i pomeriggi un laboratorio aperto per la realizzazione di podcast insieme ai giovani interessati a fare radio in collaborazione con Italian Film Factory e Agenzia Nazionale per i Giovani. Confermato per quinto anno consecutivo il Mercato europeo del cinema giovane, Young Film Market, che darà spazio e forma ad opere indipendenti di giovani autori, con professionisti dell’industria cinematografica, produttori, distributori e registi provenienti da vari paesi, che discuteranno sulle novità del cinema indipendente, tra coproduzione internazionale, distribuzione pre e post Covid-19 ma anche fundrasing e cineturismo.

Emanuela Francini