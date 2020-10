Oggi sono molte le persone che nutrono grande interesse nei confronti della tutela dell’ambiente, e allo stesso modo cercano di fare la propria parte. Non si parla soltanto di fare attenzione agli sprechi e alle routine, perché i consumatori oramai tendono a scegliere prodotti e servizi in linea con le proprie aspettative green. È per questo motivo che le aziende dovrebbero spingere su questo tasto, in modo tale da ottenere due risultati: andare incontro alle necessità del pianeta, e al tempo stesso soddisfare quelle del proprio fatturato. In sintesi, la green economy permette di agire nel rispetto della natura e di raggiungere una nicchia di utenti potenzialmente enorme. Vediamo dunque i dati e alcuni suggerimenti per aumentare il proprio appeal.

Quanto conta l’aspetto green per i consumatori

Come anticipato poco sopra, attualmente il green può essere considerato come un “chiodo fisso” nella mente di molti consumatori. Ci sono i dati a sostegno di questa tesi: stando alle ultime ricerche di settore, infatti, il 40% degli italiani oggi controlla il packaging prima di acquistare un prodotto, di conseguenza completa l’ordine soltanto se la confezione è compostabile o ecosostenibile. Per le aziende questo non è né un limite né un freno alla crescita, ma una preziosa opportunità. Il motivo? Soltanto il 25% delle imprese tricolori fa attenzione a questo dettaglio, quindi c’è lo spazio per inserirsi e per sbaragliare la concorrenza in molti settori merceologici. Anche qui ci pensano i numeri a fornire una motivazione: il 40% dei consumatori, infatti, è disposto a cambiare marca se trova un altro brand di qualità con un packaging sostenibile.

Come diventare green per aumentare l’appeal

Un’azienda spesso pensa alla green economy come ad una costosa scalata, ma in realtà non è così, dato che si può sempre procedere per gradi. Si può partire anche da cose banali come la raccolta differenziata, o come la scelta di una tariffa sull’energia elettrica green pensata per le aziende, visto che sui siti dei player di settore sono presenti diverse offerte.

In secondo luogo, si consiglia di investire nella comunicazione green per poter aumentare la reputazione del brand, così da sottolineare agli occhi dei consumatori la sua mission verde. Si tratta ovviamente di una spesa, dato che bisogna affidarsi ai professionisti del marketing, ma è un costo destinato a garantire un ritorno davvero notevole. Altri consigli utili per un marchio che desidera vestirsi di green? Intervenire sulla supply chain per ridurre gli sprechi energetici e i materiali di scarto, snellendo al tempo stesso i costi di produzione e l’inquinamento ambientale. Infine, sarebbe opportuno scegliere sistemi di illuminazione a LED.

In conclusione, con la green economy vincono tutti: dalle aziende (con i loro conti e i fatturati) fino ai consumatori stessi.