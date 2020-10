Continua il caos all’interno del mondo del pallone per il Coronavirus. Mentre la querelle relativa a Juventus-Napoli non accenna a finire, arriva una nuova notizia che scuote il calcio. Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino è risultato positivo al Covid.





Dal Pino ha effettuato ieri il tampone e questa mattina gli è arrivato il risultato che accerta il contagio. Ora è in isolamento presso la propria abitazione e presenta sintomi, cioè febbre e tosse. Il numero uno della Lega ha fatto sapere che parteciperà da remoto ai prossimi appuntamenti ufficiali della stessa Lega Calcio.





Proprio nella giornata di ieri Dal Pino ha avuto un incontro con il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente della FIGC Gabriele Gravina, per discutere del futuro del calcio italiano alla luce della seconda ondata di contagi, della bontà del protocollo che sta adottando la Lega e della vicenda Juventus-Napoli. Alla luce di ciò Gravina ha deciso di porsi in isolamento volontario per precauzione, dato il contatto ravvicinato avuto con Dal Pino, in attesa del tampone.

Salvatore Emmanuele Palumbo