Alle 19:00 nel cuore di Pomigliano d’Arco il neo sindaco, Gianluca Del Mastro saluta e ringrazia i pomiglianesi che con il 61,19% decretano la sua schiacciante vittoria sulla candidata Elvira Romano che chiude il ballottaggio con il 38,81% poco meno del primo turno.







Una piazza Giovanni Leone carica di entusiasmo sancisce una svolta storica, dopo dieci anni di amministrazione Russo, il laboratorio PD-M5S sembra aver raccolto il consenso generale.

Durante il suo discorso ai cittadini Del Mastro ha ringraziato il sindaco uscente Raffaele Russo, ma soprattutto i partiti e i candidati, che lo hanno accompagnato in questa lunga campagna elettorale. Con il neo sindaco Dario De Falco e il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha ricordato ai cittadini quanto promesso nei vari comizi elettorali, cioè che il governo centrale sarà presente sul territorio al fianco della nuova giunta Del Mastro come a Giugliano e Caivano dove l’unione con il PD è stata un successo, portando alla vittoria i candidati sindaco.





Accanto al neo sindaco sua moglie Anna, che l’ha incoraggiato e sostenuto in questa grande avventura. “Pomigliano ha voltato pagina, questo sarà un governo forte e non ci saranno più cittadini di serie a e cittadini di serie B – ha dichiarato Del Mastro – sono pronto all’ascolto, sarete informati, passo dopo passo, delle scelte della vostra amministrazione, faremo le cose che abbiamo promesso. Dateci tempo perché c’è una macchina comunale che deve ripartire dopo dieci anni di quest’amministrazione”.

Una campana elettorale dai toni forti che non ha risparmiato tensioni tra i due schieramenti. Dopo il primo turno, l’avvocato Vincenzo Romano, uno dei candidati a sindaco perdenti, in una dichiarazione pubblica aveva annunciato il suo sostegno alla candidata Romano.







Il connubio tra i due lasciava presagire cose buone per entrambi, ma nei giorni a seguire un colpo di scena ha cambiato le alleanze in campo. L’associazione Magenta, che aveva sostenuto la campagna elettorale di Vincenzo Romano presentando un suo candidato nella lista Più Pomigliano, attraverso un manifesto pubblico, aveva dichiarato di voler proseguire il proprio cammino politico nel segno della discontinuità rispetto all’amministrazione uscente, dichiarando il suo sostegno, e quello di una gran fetta del suo elettorato, a Gianluca del Mastro. Dal canto suo, poi, il quarto candidato Maurizio Caiazzo, che aveva sancito il suo divorzio dall’amministrazione Russo quando ancora ricopriva la carica di Presidente del Consiglio Comunale, non ha schierato la coalizione del “Buon Governo” a favore della Romano ma nemmeno si era dichiarato pubblicamente a sostegno di Del Mastro.

Intanto i due candidati al ballottaggio hanno continuato la loro campagna elettorale con e tra i cittadini dal centro cittadino alle periferie. Il risultato finale ha premiato il giovane professor Del Mastro.

Con una dichiarazione social l’ex vicesindaco Elvira Romano ringrazia il suo elettorato e augura buon lavoro al nuovo sindaco, ribadendo il suo amore per Pomigliano e dicendosi fiera di averla amministrata negl’ultimi cinque anni.

Cinzia Porcaro