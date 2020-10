A Mariglianella, a firma del Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, è avvenuta la convocazione del Consiglio Comunale che si terrà in seduta pubblica ordinaria, per il giorno 7 ottobre 2020, alle ore 18.00, in prima convocazione presso l’Aula Consiliare della Casa Comunale.







Questi sono gli argomenti posti all’ordine del giorno dei lavori consiliari:

1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale eletti nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020. Convalida eletti ed eventuale surroga;

2. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale;

3. Giuramento del Sindaco;

4. Comunicazione nominativi componenti della Giunta Comunale;

5. Elezione componenti della Commissione Elettorale Comunale.

In considerazione delle misure imposte per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, la partecipazione alla seduta avrà luogo nel rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale e non saranno consentiti ulteriori accessi nella Sala Consiliare.

Pertanto, ai sensi dell’art 23 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, è stata autorizzata la ripresa e la trasmissione in diretta streaming dei lavori della seduta per permetterne la visione e l’ascolto tramite computer, tablet o cellulare.

E’ possibile quindi seguire l’evento in tempo reale solamente attraverso Internet agli indirizzi https://youtu.be/wfq-CJJ5p9M oppure https://www.comune.mariglianella.na.it/ sezione “Consiglio Comunale Online” del Sito Istituzionale.

Le immagini in diretta dall’Aula Consiliare del Comune di Mariglianella verranno attivate a partire dall’inizio del Consiglio Comunale, mercoledì 7 ottobre 2020.







Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, rivolge «un caloroso invito alla Cittadinanza a seguire a distanza la diretta streaming del Consiglio Comunale di Mariglianella. Tale innovativa modalità di trasmissione, che debutta con l’Amministrazione Comunale che ho il piacere, l’onore e l’onere di guidare, grazie al suffragio popolare, ci dà la possibilità sia di rispettare le norme sanitarie di prevenzione nella persistente emergenza pandemica Covid-19 e sia di attivare uno strumento di massima trasparenza ed informazione, di facile e gratuito accesso, per la Comunità di Mariglianella e per quanti vorranno seguire i lavori consiliari».