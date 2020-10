La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Malik Thioune Lame, classe 1998. Il roccioso difensore centrale di origini senegalesi si lega al club corallino per una stagione.







Ex Cavese (nell’annata della promozione in C), Bisceglie e Catanzaro, nell’ultima stagione Lame ha vestito la casacca della Casertana, club con il quale, nella serata odierna, il direttore generale dell’area tecnica, Rosario Primicile, ha perfezionato il trasferimento del calciatore a titolo definitivo.

Dichiarazione di Barone

La società di Torre del Greco rinforza ulteriormente la batteria dei portieri assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive dell’estremo difensore, classe 1999, che viene prelevato a titolo definitivo dallo Spezia e si lega al club corallino per una stagione.Barone, nelle ultime quattro stagioni, è stato sempre aggregato alla prima squadra ligure, facendo da secondo e terzo portiere anche in B. Lo scorso gennaio era stato poi girato in prestito al Rimini in C prima dell’interruzione dei campionati.L’operazione è stata favorita dalla proficua mediazione portata avanti dal direttore generale dell’area tecnica corallina, Rosario Primicile, e dal direttore sportivo Antonio Piedepalumbo con gli agenti del calciatore, gli avvocati Ignazio Leo e Diego Dorta.

“Ringrazio la Turris per l’opportunità, in particolare il direttore Primcile. Mi metto da subito a completa disposizione dell’allenatore sperando di dare il mio contributo alla causa in un club importante come la Turris, che ha debuttato alla grande in questo difficile campionato di C”.