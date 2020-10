Stasera, alle ore 22.40, sono per la precisione 679,151 le firme già raccolte in pochi giorni per la richiesta di NON prorogare ulteriormente lo stato di emergenza.

Rinascimento Italia ha già accompagnato l’AMPAS alla vittoria del ricordo al TAR della Calabria (obbligo vaccino antinfluenzale), ha annullato l’obbligo del vaccino antinfluenzale con oltre 40mila firme, sul progetto di legge della parlamentare Mariastella Gelmini, divenuto poi “raccomandato”.





Va ricordato che l’associazione civica per la difesa dei diritti e delle libertà di tutti, FRI – Rinascimento Italia, ha messo a disposizione gratuitamente, e già da diversi mesi, il servizio di inoltro mail via PEC a tutti i cittadini italiani che firmano le loro petizioni.

Segue lettera di petizione…

Richiesta di NON prorogare ulteriormente lo stato di emergenza

Spettabile Presidente Mattarella,

spettabile Presidente del Consiglio dei Ministri,

spettabili Membri del Parlamento italiano,

spettabili Presidenti di Regione,

spettabile Ministri del Governo italiano,

cc: i rappresentanti dei media italiani

secondo notizie di stampa, a breve delibererete l’ulteriore proroga dello stato di emergenza pandemica, nonostante:

– gli ospedali siano vuoti

– i malati COVID-19 siano rarissimi

– i positivi al test siano praticamente tutti asintomatici







Questi fatti sono dimostrati e dimostrabili, confermati da innumerevoli scienziati e medici di tutto il mondo, compresi esperti italiani che potete invitare entro 24 ore a relazionare Governo e Parlamento. È anche oramai assodato che i test utilizzati e le relative analisi non sono adatti a rilevare il virus e la carica virale; sta per questo partendo in Germania una gigantesca class action per risarcimento danni nei confronti delle entità pubbliche responsabili di aver introdotto test completamente inutili, che vengono però utilizzati per giustificare la continuazione dello stato di emergenza. Per Vostra comodità, abbiamo creato un primo archivio di schede illustrative semplici da comprendere, ancorchè tutte supportate da bibliografia che i vostri esperti non possono non conoscere.

Al di là di questo, anche se fosse vero che il virus è ancora presente con forte carica virale e pericoloso nel far ammalare le persone (ma non vi è evidenza di ciò…), la Sars-Cov2 oramai si cura ed esistono anzi moltissime cure efficaci e pure poco costose. Abbiamo riassunto in questo documento l’evidenza medica, con link alle fonti, che vi preghiamo di leggere attentamente.





Se deciderete di prorogare lo stato di emergenza, senza alcuna evidenza scientifica o logico-razionale a supporto di tale decisione, le conseguenze sul tessuto socio-economico e sulla salute degli italiani saranno devastanti: chiusura di partite IVA ed imprese, disoccupazione di massa, suicidi, depressione e molto altro ancora.

Gli scriventi ritengono che sia diritto esclusivo dei cittadini decidere se correre o meno il rischio di ammalarsi, così come già avviene per l’influenza e per tantissime altre malattie, sapendo che ora i medici sanno come curare con successo anche il COVID-19. La povertà e l’infelicità, invece, non si curano.

Trovate in allegato l’elenco dei cittadini che hanno firmato questa mail di richiesta e sul sito www.orabasta.info la petizione.

Vi preghiamo di decidere in coscienza ed amore per il Paese e per tutti gli abitanti che vi hanno dato fiducia nella gestione del bene pubblico. Siamo sicuri che non vorrete rimanere nella storia come italiani i cui nomi verranno infangati per sempre.

PS: Federazione Rinascimento Italia (FRI), è l’associazione civica per la difesa dei diritti e delle libertà di tutti che ha messo gratuitamente a disposizione il servizio di inoltro mail via PEC a tutti i cittadini italiani firmatari di questa petizione.

