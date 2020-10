Sul finire della sessione estiva di calciomercato, la Juve Stabia mette a segno alcuni colpi importanti: ingaggiati l’esperto Bovo, centrocampista che ha giocato in serie A e B, in attacco il bomber Cernigoi, due rinforzi a centrocampo, Volpicelli e Fantacci ed uno in difesa, si tratta di Mule’ che arriva in prestito dalla Juventus under 23.

Vediamo i giocatori appena giunti a C.mmare di stabia:

La Juve Stabia comunica “l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo, con la Virtus Francavilla Calcio, del centrocampista Andrea Bovo, classe ’86. Il calciatore, nativo di Mestre, è cresciuto calcisticamente nel Venezia. Ha vestito anche le maglie di Palermo, Salernitana, Bari, Padova, Spezia, Pescara, Reggiana e Siena”.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato alla Juve Stabia: è questo un modo per me per sentirmi ancora giocatore in una piazza che ha masticato e mastica calcio a certi livelli. Mi metto a disposizione dell’allenatore e dei compagni, pronto a dare il massimo per ottenere grandi soddisfazioni”.







Andrea Bovo ha scelto il 16 come numero di maglia.

Mentre il bomber Iacopo Cernigoi, classe ’95 é nativo di Mantova, cresciuto calcisticamente tra Mantova e Milan, ha vestito anche le maglie di Pro Sesto, Vicenza, Pisa, Paganese, Rieti, Sambenedettese e Salernitana.

Queste le prime dichiarazioni: “Contento di essere arrivato in una piazza così gloriosa. Spero di fare bene e rendere orgogliosi i tifosi. Mi metto a disposizione del mister e dei compagni per raggiungere i nostri obiettivi”.

Iacopo Cernigoi si è già aggregato al gruppo allenato da mister Padalino e ha scelto il 32 come numero di maglia.







I due rinforzi a centrocampo per la Juve Stabia sono invece Volpicelli e Fantacci. Il primo, classe ’99, é arrivato in seguito all’accordo a titolo temporaneo con il Benevento Calcio.

Giovanni Volpicelli, nativo di Napoli, è cresciuto calcisticamente tra Napoli e Benevento. Ha vestito anche la maglia dell’Arezzo.







Queste le sue dichiarazioni: “E’ un onore per me vestire questa maglia. Sono molto contento di avere questa opportunità e spero di dare il massimo a disposizione del mister e dei compagni”.

Giovanni Volpicelli si è già aggregato al gruppo allenato da mister Padalino e ha scelto il 26 come numero di maglia.

Tommaso Fantacci, classe ’97, arriva dall’Empoli football club a titolo temporaneo. Il calciatore, nativo di Lucca, è cresciuto calcisticamente nell’Empoli. Ha vestito anche le maglie di Padova, Prato, Carpi e Pistoiese.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto contento di essere arrivato alla Juve Stabia. La piazza di Castellammare di Stabia è viva, c’è tanto entusiasmo. C’è voglia di fare bene da parte di tutti. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e della squadra”.

Tommaso Fantacci ha scelto il 33 come numero di maglia.

Per la difesa della Juve Stabia si é scelto Erasmo Mule’, in prestito dalla Juventus under 23. La S.S. Juve Stabia infatti “comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo temporaneo, con la Juventus Football Club U23 del difensore classe ’99. Il calciatore, nativo di Alcamo, è cresciuto calcisticamente tra Palermo, Trapani e Parma. Ha vestito anche la maglia della Sampdoria”.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato in una piazza importante come quella stabiese. Ho tanta voglia di fare bene e giocare un buon campionato. Non vedo l’ora di iniziare”.

Erasmo Mulè ha scelto il 13 come numero di maglia.

Domenico Ferraro