Dopo mesi di stop per via dell’emergenza Covid-19, il Pomigliano inizia ufficialmente la nuova stagione 2020/2021 e lo fa con la gara di Coppa Italia Eccellenza in trasferta contro il San Giorgio.

Il match si disputerà domani 7 ottobre alle ore 15:30 allo Stadio “Paudice” e sarà a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus, ma la gara sarà trasmessa integralmente in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale “ASD Calcio Pomgiliano”.

Carica l’ambiente in vista della prima gara stagionale Pasqualino Esposito, tra i riconfermati della passata stagione: “Finalmente domani si ritorna in campo, siamo carichi e contenti, dopo mesi di intenso allenamento non vediamo l’ora di giocare. Quest’anno dobbiamo disputare un campionato di vertice, siamo un’ottima squadra e domani dobbiamo iniziare con il piede giusto. Chiedo ai tifosi di esserci accanto, come sempre hanno fatto, dobbiamo toglierci tante soddisfazioni insieme. Ora siamo concentrati su questa prima gara, vogliamo portare la vittoria a casa”.

Dopo la fase di rifinitura il tecnico Enzo Carannante ha diramato l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Bellarosa, Buonanno

DIFENSORI: Baratto, Di Maio, Esposito, Pagliaro M., Riverso, Di Landa, Capasso, Sambale

CENTROCAMPISTI: Foti, La Montagna, La Torre, Grieco, De Rosa, Pagliaro A., Guadagno, Gagliardi

ATTACCANTI: Alvino, Di Palma, Bacio Terracino, Pastore, Palumbo, Corrado

INDISPONIBILE: Rega