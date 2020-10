Salgono i contagi in Campania con 544 tamponi positivi, anche se la percentuale odierna dei contagiati rispetto ai tamponi processati risulta scendere di qualche decimo fermandosi al 7,24%.

Già da giorni sta circolando la notizia di una certa sofferenza degli ospedali regionali per una possibile imminente carenza di posti letto, ma l’Unità di Crisi ha rassicurato i cittadini circa le capacità di assorbimento del sistema sanitario e ad avvalorare questa comunicazione ha diffuso le cifre relativo al “Report posti letto su base regionale”: sono disponibili, oltre ai 52 già occupati, 99 posti in terapia intensiva e 663 in degenza per coronavirus, sono 520 quelli attualmente occupati. Come programmato a questi posti letto disponibili si aggiungono quelli programmati nella “Fase C” che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.







Purtroppo nelle ultime 24 ore si registra ancora 1 vittima del Covid-19, la decima in una settimana. Sale dunque a 469 il numero dei decessi dall’inizio dell’epidemia di coronavirus.

I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 15.707, mentre diventano 644.967 i tamponi complessivamente esaminati.

In numero consistente i guariti di oggi che sono 177. Il totale in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 6.895.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono, appunto, 520 e aumentano di altre 32 unità. In terapia intensiva, nella giornata di oggi, ci sono altri 5 i ricoverati che portano il totale a 52 degenti.

Il numero delle persone attualmente contagiate sono 8.343 con un incremento di altri 366 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 7.771, con altre 329 persone costrette a restare tra le mura domestiche.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Domenica 27 settembre – 5,27% – 295 contagiati

Lunedì 28 settembre – 4,51% – 286 contagiati

Martedì 29 settembre – 5,13% – 287 contagiati

Mercoledì 30 settembre – 4,69% – 390 contagiati

Giovedì 1 ottobre – 4,62% – 392 contagiati

Venerdì 2 ottobre – 5,34% – 401 contagiati

Sabato 3 ottobre – 5,68% – 412 contagiati

Domenica 4 ottobre – 8,85% – 431 contagiati

Lunedì 5 ottobre – 7,8% – 395 contagiati

Martedì 6 ottobre – 7,24% – 544 contagiati