Renzo Grasso, 25 anni, argentino ma napoletano acquisito per la FF Napoli calcio a 5.

“Ci ha fermato la pandemia, il San Giuseppe ha meritato, ma noi avremmo potuto raggiungere la serie A con i play off. L’obiettivo non è cambiato, stiamo facendo una grande lavoro dal primo giorno. Adesso che ci chiamiamo Napoli è tutto diverso. E’ stata una grande scelta del presidente, tanti miei amici in Argentina hanno chiesto, vogliono seguirci. I tifosi sono una spinta in più, speriamo che si giochi a porte aperte in modo che possano venire a sostenerci al campo”, racconta il giocatore.

Cresciuto, maturato, ma ha ancora voglia di apprendere: “Sono giovane, si può imparare di più, gli acquisti fatti porteranno esperienza, mi aiuteranno a crescere e spero di dare il meglio come ho fatto”. Avversarie toste e girone con trasferte complicate: “E’ un campionato lungo e duro, bisogna essere squadra, siamo molti forti fisicamente e mentalmente, mister Basile ci sta dando uno stile di gioco che ci farà essere protagonisti”.

Oggi c’é stato il test amichevole, a porte chiuse, al Centro Sportivo Cercola contro l’Ecocity Pro Cisterna di Chinchio, Maina e Foglia.