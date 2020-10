Inizia con una bella vittoria il cammino per il Pomigliano nella stagione 2020/2021: vittoria nel secondo turno della Coppa Italia Eccellenza che il Pomigliano da tempo aspettava di disputare.

Il match parte con i granata che cercano la giocata vincente e al 30’ giunge il gol di Palumbo che riceva un assist vincente sul filo del fuorigioco, dribbla il portiere e realizza l’1-0.

Proprio allo scadere della prima frazione di gioco il San Giorgio trova il pareggio: al 45’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo il pallone arriva al centro e Signore con una rovesciata riporta il risultato sull’1-1.

Ma in piena fase di recupero, al 48’, Alessio Foti disegna una punizione perfetta e realizza il gol del 2-1.

Il primo tempo si chiude sul 2-1 in favore del Pomgiliano.

Si ritorna in campo, e i granata vogliono archiviare la pratica e ci provano in più situazioni e proprio al 35’ della ripresa c’è una ghiotta occasione: Pastore conquista un pallone interessante apre il suggerimento per Alvino che per poco non sfiora il tris.

Al 36’ sono i padroni di casa pericolosi: di fatti da angolo Di Fusco becca la traversa.

Il match scorre e terminerà sul 2-1 finale per i granata di Pomigliano.

TABELLINO

SAN GIORGIO – POMIGLIANO 1-2

SAN GIORGIO: Di Biase, Greco (34’st Cammarota), Pezzella, Signore, Aliperta K, Di Fusco, Minicone, Borrelli VK, Dalia (17’st Costanzo), Di Micco, Auriemma (17’st Di Meo). A disposizione: Salinieri, Spedaliere, Zambrano, Cefariello, Costanzo, Pappagoda, Ricciardi. Allenatore: Carlo Ignudi.

POMIGLIANO: Bellarosa, Di Maio, Foti, Riverso (29’st Sambale), Baratto VK, Esposito, Corrado (17’st Patore), De Rosa K (26’st Grieco), Palumbo, La Torre (26’st La Montagna), Alvino (40’st Bacio Terracino). A disposizione: Buonanno, Di Palma, Di Landa, Guadagno. Allenatore: Enzo Carannante.

MARCATORI: 30’pt Palumbo, 45’pt Signore, 48’pt Foti. AMMONITI: Signore, Borelli, Bellarosa, Di Maio, Baratto, Esposito. ARBITRO: Angela Capezza di Napoli. ASSISTENTI: Pone (Sez. Nola) e Cristiano (Sez. Frattamaggiore). NOTE: Porte chiuse per emergenza Covid-19.