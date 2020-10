La Juve Stabia esce sconfitta dalla trasferta di Lentini (“Massimino” non disponibile per lavori al terreno di guoco) contro il Catania di mister Raffaele. Un gol dell’ex Denis Tonucci al 24′ del primo tempo per l’1-0 finale punisce oltremodo le vespe, che, nella ripresa, hanno creato buone occasioni per pareggiare con Romero e Mastalli, ma i siciliani hanno saputo tener botta e resistere, portando a casa una l’intera posta.

Nel primo tempo gli stabiesi erano partiti bene, ma poi la rete del difensore Tonucci, da azione di calcio di punizione, ne aveva smorzato lo slancio. I locali avevano pure costruito un’altra chance per il raddoppio con colpo di testa di Tonucci, in chiusura della prima frazione di gioco, con la conclusione stampatasi sulla parte interna della traversa e poi sulla linea di porta. Nel secondo tempo i gialloblù hanno suonato la carica, ma sono stati imprecisi e sfortunati nele conclusioni, con il portiere siculo Martinez sugli scudi nell’evitare il gol su Mastalli in zona Cesarini. I campani devono ancora trovare il giusto amalgama alla luce dei tanti arrivi in rosa nell’ultima settimana di calcio mercato, anche se c’è da apprezzare lo spirito combattivo mostrato nell’arco del match. Se fosse arrivato il pari, il punto sarebbe stato meritato alla resa dei conti.

Domenica prossima le vespe giocheranno in casa contro la Virtus Francavilla che ha pareggiato in casa contro la Vibonese in questo midweek.

Questa la formazione titolare con cui la Juve Stabia è scesa in campo: Tomei in porta, difesa con Garattoni, Allievi, Troest e Rizzo, mediana con Vallocchia, Berardocco e Mastalli, attacco con Cernigoi, Romero e Golfo. Sono subentrati Bubas, Fantacci, Scaccabarozzi. Mister Padalino dovrà trovare una identità di squadra, rodando gli schemi e ottimizzando i tempi affinché tutti i nuovi arrivati possano inserirsi al meglio e consolidarsi come compagine.

Domenico Ferraro