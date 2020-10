Pari nel test amichevole che il Napoli gioca al Centro Sportivo Cercola contro l’Ecocity Pro Cisterna. Club partecipante al campionato di serie B e di tutto rispetto con giocatori del calibro di Foglia e Maina, della qualità di Lara, dell’esperienza di Chinchio e Terenzi. Manca Grasso che sta recuperando dopo un affaticamento muscolare, tutto il resto del gruppo disponibile. Nel primo tempo è Arillo a sbloccare le danze su lancio di Renoldi. Addomestica il pallone in maniera egregia e supera l’estremo difensore avversario; il bomber partenopeo si ripete gonfiando la rete dopo un assist al bacio di Turmena. Menini accorcia le distanze nella prima frazione. Nella ripresa Arillo trova il terzo gioiello con un preciso colpo d’esterno. Poi la rimonta dell’Ecocity concretizzata dalla doppietta di Foglia e dal pari in extremis di Menini.

Il tecnico Piero Basile analizza così il match: “Sapevamo di essere poco brillanti anche per la doppia seduta di ieri, ma tutto serve per capire,soprattutto errori di ingenuità commessi e qualche difetto di concentrazione. Meglio sbagliare ora per arrivare pronti all’inizio del campionato in una partita ufficiale”.