Con il concerto del mezzosoprano Anna Papenkova e della pianista Victoria Merkulyeva, prosegue l’attività musicale promossa dalla Fondazione William Walton ai Giardini La Mortella di Ischia. Sabato 10 e domenica 11 Ottobre l’apprezzato duo russo tornerà sull’Isola e si esibirà con un doppio concerto nell’ambito degli Incontri Musicali autunnali.

Ad accompagnare le giovani musiciste, due curriculum di alto profilo: Aleksandra Papenkova, nata a Mosca nel 1995 si è diplomata in pianoforte presso la Scuola di musica “Schubert”. Vincitrice di numerosi concorsi corali, prosegue la sua formazione al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, risulta vincitrice di numerosi concorsi e borse di studio in Russia e in Italia ed il suo repertorio include le più importanti arie e canzoni per mezzosoprano.







Victoria Merkulyeva, nasce in Russia nel 1990. Inizia lo studio del pianoforte all’eta di 6 anni. A 9 anni si aggiudica il primo premio al concorso nazionale “Talenti di Altay” ed una borsa di studio elargita dal Ministero della Cultura della Federazione Russa. La sua attività concertistica, la porta a suonare nelle più prestigiose sale internazionali e nel 2014 ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in pianoforte con il massimo dei voti e la lode mentre nel 2015 ha vinto il primo premio nella sezione musica da camera al “Premio Claudio Abbado”, riservato ai migliori studenti di tutti i Conservatori d’Italia.







Il duo Papenkova-Merkulyeva offrirà al pubblico della Mortella un intenso momento musicale dedicato alle arie del repertorio lirico italiano e russo con brani di Rossini, Donizetti, Bellini, Rachmaninov, Tchaikovsky e Liszt.

Entrambi i concerti si terranno alle ore 17.00 nella Recital Hall dei Giardini la Mortella.

Ricordiamo che in ottemperanza alla normativa sulle distanze di sicurezza per il contenimento del virus Covid-19, i posti disponibili per i concerti sono in numero ridotto ed è necessaria la prenotazione.