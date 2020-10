Il Partito Democratico di Volla, con il segretario del circolo cittadino Raffaele De Rosa, attraverso il rappresentante nell’assise pubblica, il consigliere comunale Giuseppe Granato, ha presentato un’interrogazione al sindaco Pasquale Di Marzo sulla questione Covid che vede un incremento, di pari passo con il trend regionale, anche nella cittadina annonaria.





Di seguito il testo dell’interrogazione a risposta scritta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

“L’incremento dei casi positivi di Covid-19 che si stanno registrando in provincia di Napoli e di conseguenza anche a Volla , se da un lato richiede l’assunzione di responsabilità da parte di tutta la cittadinanza per evitare il diffondersi dei contagi, dall’altra occorre che le autorità preposte pongano in atto ogni iniziativa utile a verificare lo stato di diffusione del contagio tra la popolazione del nostro comune.







Per tale ragione il sottoscritto consigliere comunale del partito democratico Giuseppe Granato, chiede al sindaco anche nella qualità di massima autorità sanitaria, di attivarsi con urgenza verso l’ASL Napoli 3 Sud, perché anche con l’utilizzo di postazioni mobili, venga effettuata tra i cittadini di Volla, a campione e su base volontaria, uno screening straordinario per verificare lo stato di estensione del contagio, adottando se del caso, all’esito dello screening, eventuali consequenziali provvedimenti”.