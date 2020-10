Per il nuovo Anno Scolastico l’Amministrazione Comunale di Mariglianella, guidata dal neoeletto Sindaco Dott. Arcangelo Russo, ha assicurato i servizi di mensa e trasporto scolastico agli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” diretto dal Prof. Arch. Roberto Valentini. Con un manifesto, a firma del Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, dell’Assessore Pasqualina Anna Ottaiano e del Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott. Francesco Principato, è stato comunicato alla Cittadinanza che, per l’anno scolastico 2020/2021 nel periodo dal mese di ottobre 2020 al mese di maggio 2021, con inizio il giorno 12 ottobre, il Servizio Trasporto Scolastico sarà garantito agli alunni residenti nel Comune di Mariglianella, frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primaria e ai diversamente abili del locale Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”.







Il servizio prevede il prelevamento dell’alunno nel punto di raccolta più vicino alla propria abitazione o al domicilio indicato dai genitori nell’istanza, nonché la consegna dello stesso alunno ai propri genitori o ad altra persona adulta dagli stessi individuata. Gli alunni diversamente abili potranno essere prelevati presso la propria abitazione. Non sono consentite fermate per il prelevamento o la consegna degli alunni che non siano previste nell’itinerario che sarà all’uopo predisposto. Le istanze per usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno essere redatte sugli appositi moduli da ritirarsi presso l’Ufficio di Segretariato Sociale del Comune di Mariglianella e reperibili sul sito istituzionale www.comune.mariglianella.na.it.







I suddetti moduli, una volta debitamente compilati, dovranno essere presentati all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 10:00 del 9 ottobre 2020. E’ di 25 il numero massimo di alunni previsto per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria. Qualora le istanze pervenute dovessero essere in numero superiore a quello delle utenze previste, sarà redatta apposita graduatoria dando la priorità agli alunni residenti che abitano ad una distanza maggiore dalla sede scolastica frequentata, rilevata in base all’apposito percorso che sarà predisposto dalla Polizia Municipale.

La quota di compartecipazione al costo del servizio per coloro utilmente inseriti nelle graduatorie resta confermata in euro 26,70 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese sul C/C n. 17024803 intestato a “Comune di Mariglianella – Servizio Tesoreria” o con bonifico su IBAN: IT35 O051 4239 770T 2111 0000 702.

Agli alunni ammessi al servizio sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, che dovrà essere vidimato ogni mese presso l’ufficio di Segretariato Sociale, previa esibizione della ricevuta del versamento della quota di compartecipazione. In ottemperanza alle Linee guida per il trasporto scolastico approvate con DPCM 7 agosto 2020, i genitori degli alunni che usufruiscono del servizio sono obbligati a: misurazione della febbre a casa, prima della salita dell’alunno sul mezzo di trasporto; far indossare al bambino la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. Requisiti indispensabili per la fruizione del servizio da parte degli alunni sono: assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Si rimanda alla responsabilità dei genitori la verifica dello stato di salute dei minori.







• Stesse modalità di pagamento dovranno essere rispettate per versare la somma di Euro 25,80 con la causale “Servizio di Mensa Scolastica A. S. 2020-2021”, per ottenere la fornitura di n. 20 buoni pasto. Tale servizio che partirà nel corso di questo mese di ottobre verrà espletato sempre nel rispetto delle tabelle dietetiche, comprensive di computo nutrizionale, come dalla nota emessa dal Dipartimento di Prevenzione ed Igiene della Nutrizione dell’ASL Napoli 3 Sud.

• Il Sindaco Dott. Arcangelo Russo ha dichiarato: “Anche per quest’anno, assicuriamo i Servizi Comunali di Trasporto Scolastico e Mensa a favore degli alunni e senza mutarne i costi per le famiglie e gli alti standard qualitativi dei servizi resi. Daremo sempre il meglio alla nostra Comunità, pur nella scarsità finanziaria dei trasferimenti ai Comuni, da parte dello Stato. E’ prioritario per questa Amministrazione Comunale affiancare le istituzioni scolastiche, senza intaccarne ruoli, funzione ed autonomia, nel percorso di miglioramento e sempre nella vicinanza ai bambini e alle loro famiglie e con speciale attenzione al rispetto della normativa vigente per il periodo di emergenza sanitaria da Coronavirus”.