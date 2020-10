Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Santa Chiara, zona interessata dalla “movida”, dove sono state identificate 64 persone di cui una sanzionata poiché non indossava la mascherina.







Gli operatori hanno notato in via Santa Chiara un bar, al cui interno vi erano 10 persone intente a consumare bevande, aperto oltre l’orario consentito; per tale motivo, al titolare è stata elevata una sanzione di 400 euro ed è stata disposta la chiusura di 2 giorni per inottemperanza alle misure anti-Covid-19.







Inoltre, gli agenti hanno sanzionato in via Ecce Homo un altro esercizio commerciale aperto oltre l’orario consentito. Anche in questo caso il titolare è stato sanzionato per 400 euro ed è stata disposta la chiusura dell’attività per due giorni.