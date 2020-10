Fino al 24 ottobre il Museo Archeologico di Stabiae “Libero D’Orsi” in occasione dell’iniziativa “passeggiate notturne nei siti archeologici vesuviani, vedrà anche aperture notturne, negli orari che vanno dalle ore 20.00 fino alle 23.00 di tutti i venerdì e sabato all’interno della Reggia di Quisisana.

Il biglietto di ingresso di 3 euro (2 euro per il ridotto e gratis per gli under 18) è acquistabile esclusivamente online. Gli ingressi sono scaglionati ogni mezz’ora a partire appunto dalle 20.00.





Il Museo è stato inaugurato il 24 settembre di quest’anno. L’iniziativa è stata promossa dal Parco Archeologico di Pompei, coadiuvato da Electa e dal Comune di Castellammare di Stabia. Nel percorso che il museo mette a disposizione si possono incontrare numerosi reperti che non sono mai stati esposti prima d’ora in Italia, provenienti direttamente dagli Scavi stabiesi.

Scavi scoperti, appunto, da Libero D’Orsi, preside della scuola media Stabiae a Castellammare di Stabia e fortemente appassionato di archeologia e di scrittura, che intraprese la prima sistematica campagna di scavi archeologici nel 1950. Grazie al suo intervento e al suo impegno venne esplorata la grotta di San Biagio e riportate alla luce le ville romane di Stabia.

Alla sua figura Castellammare deve un enorme patrimonio culturale che si aggiunge alle sue già numerose qualità di importanza storico e culturale. Oggi grazie al museo rivive un percorso storico e e di bellezza che ripercorre la storia di Stabiae.