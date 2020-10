Castellammare di Stabia diventa città cardioprotetta

Dieci nuovi defibrillatori in arrivo per Castellammare saranno inseriti negli uffici pubblici e sul lungomare stabiese nei pressi dell’hotel Miramare e della Cassa Armonica. L’annuncio della avvenuta installazione dei primi due defibrillatori sul lungomare arriva dal sindaco della cittadina stabiese Gaetano Cimmino – Castellammare diventa una città cardioprotetta, si pensa alla salute dei cittadini sperando di non usarli mai e servono nel momento del bisogno- ha dichiarato il primo cittadino in un video postato sulla sua pagina Facebook.





Nel post il sindaco, oltre ad annunciare l’arrivo di altri 8 defibrillatori per un totale di 10 strumenti, ha dichiarato che ne saranno installati ulteriori 5 nelle strutture comunali e saranno istituiti dei corsi di formazione specifici per l’utilizzo di questi macchinari.

“Ne saranno quindi installati altri 5 nelle sedi comunali (Palazzo Farnese, Palazzo Ancelle, Palazzo Sant’Anna, ex Pretura, Anagrafe) e un defibrillatore sarà posizionato anche nello stadio Romeo Menti. Gli ultimi due saranno dati in dotazione alla polizia municipale e alla protezione civile”. Questo il post del sindaco Cimmino, che continua: “Ed è previsto anche un corso di formazione per i dipendenti per il blsd, il primo soccorso con defibrillatore automatico e le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco. Un intervento importante per diffondere nella popolazione la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza e per dimostrare che abbiamo a cuore le sorti dei nostri cittadini”.





La lodevole iniziativa portata a termine dal sindaco e dalla sua amministrazione va ad intercettare un esigenza e problematicità dei cittadini molto sentita, infatti nel recente passato iniziative simili sono state intraprese anche da alcune associazioni culturali del territorio stabiese, che hanno portato alla luce un bisogno della città. Indubbiamente un’iniziativa che contribuisce all’evoluzione della città.

