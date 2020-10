Questi i dati del contagio provincia per provincia:

– Provincia di Napoli : 11.180 (+525)

– Provincia di Salerno : 1.812 (+43)

– Provincia di Avellino : 1.082 (+23)

– Provincia di Caserta : 2.518 (+131)

– Provincia di Benevento: 512 (+36)

Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.







Il contagio in Italia

In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 5.372 nuovi casi (343.770 il dato complessivo) e 28 morti, con il totale delle vittime che sale a 36.111. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva dove ci sono 387 degenti, 29 in più rispetto a ieri.

La Campania, per i ricoveri in terapia intensiva, si conferma la regione con il numero più alto: 63. A seguire il Lazio con 57 e la Lombardia con 44.

Nel Lazio invece 853 ricoverati con sintomi, il dato più alto in Italia, a seguire la Campania con 576 e poi la Sicilia con 376 e la Lombardia con 371.

Sono stati 129.471 i tamponi eseguiti. Record di contagi con 983 nuovi positivi in Lombardia, 769 in Campania e 595 in Veneto. In Emilia Romagna 276, in Toscana 483 (di cui 33 sono suore in un convento) e 401 in Piemonte. Nel Lazio 387 casi, altri 249 in Puglia, 196 in Liguria, 151 in Umbria, 146 in Friuli Venezia Giulia, 103 in Abruzzo, 49 nelle Marche e 42 in Calabria.