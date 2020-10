Istituito nell’area antistante il distretto n. 50 ASL Napoli 3 Sud di Volla un presidio per eseguire tamponi in modalità drive-in.





Il sindaco Pasquale Di Marzo ha informato i cittadini che da giovedì 8 ottobre, dalle ore 9,30 e per 15 giorni consecutivi saranno eseguiti tamponi in modalità “drive in” con le seguenti modalità di accesso:

Soggetti che presentano sintomatologie Covid-19;

Soggetti che abbiano avuto contatti con le persone risultanti positive al Covid-19.

I soggetti di cui sopra dovranno attivarsi con il proprio medico curante il quale dovrà richiedere l’esecuzione del tampone tramite posta elettronica: ds50.uopc@pec.aslnapoli3sud.it.







Il cittadino verrà contattato entro il termine delle 24 ore per l’effettuazione del tampone, con la contestuale comunicazione dell’orario in cui dovrà recarsi presso il presidio allestito ad effettuare il tampone.

L’intero procedimento è stato seguito dal Ten. Col. Giuseppe Formisano, Comandante della Polizia Locale di Volla che in collaborazione con l’Associazione di volontari della Protezione Civile “Antares” hanno provveduto ad installare le strutture necessarie alla buona riuscita dell’iniziativa.