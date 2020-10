Il noto scrittore napoletano farà una visita del museo accompagnato da una delegazione del Comitato D’Onore per Castellammare Capitale della Cultura, Comitato del quale lo stesso De Giovanni fa orgogliosamente parte.

Lo scrittore si tratterrà in aula consiliare in occasione del convegno “Viviani: Materia Viva”, che si terrà sempre il 10 ottobre alle 17.30. Insieme a lui professore Pierluigi Fiorenza.





La penna di Maurizio De Giovanni è nota per aver partorito personaggi e storie eccezionali alcune delle quali trasportate sul piccolo schermo: il Commissario Ricciardi, l’Ispettore Lojacono o i Bastardi di Pizzofalcone.

Quest’ultima tocca anche da vicino proprio Castellammare, infatti la città ha ospitato, proprio in questi giorni, alcune scene con protagonista Alessandro Gassman.







Un vero e proprio orgoglio per la città ed i cittadini. Entusiasta anche il sindaco stabiese Gaetano Cimmino che ha commentato così sui suoi canali social: “Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni visiterà alle 16.00 il Museo Archeologico di Stabiae Libero d’Orsi e sarà protagonista nell’aula consiliare di Palazzo Farnese per sostenere la candidatura di Castellammare di Stabia a Capitale Italiana della Cultura 2022”.

Cimmino ha poi ricordato che per rispettare le norme anti-Covid l’accesso all’aula sarà consentito ad un numero massimo di 50 persone.

Ivano Manzo