I dati Asl segnalano altri 9 cittadini di Castellammare positivi al Coronavirus. I contagiati hanno età molto distanti fra loro, da un 85enne fino ad un ragazzo di 17 anni, confermando quanto il virus si sia evoluto e che a rischio ormai è qualsiasi fascia di età.







A riportare i dati il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino che in una nota Facebook ha commentato: “Si tratta di un 17enne, un 63enne, due 28enni, un 49enne, un 85enne, un 60enne, un 49enne ed un 26enne. Di questi, 4 risultano asintomatici. La situazione dei contagi in città è preoccupante, così come nel resto della Campania. Ci riserviamo perciò di prendere nuovi provvedimenti in merito già nelle prossime ore e discuterò della situazione anche in Anci Campania”.

Castellammare di Stabia conta 127 persone in isolamento e 73 contagiati.

Si sono raggiunti dall’inizio di questa terribile pandemia numeri notevoli: ben 147 le persone contagiate in totale con 5 decessi. La situazione è grave in tutta la Campania dove si registrano in costante crescita gli infetti.





Le autorità ricordano di osservare l’ordinanza emanata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca, che impone, oltre l’uso della mascherina anche nei luoghi pubblici indipendentemente dalla distanza interpersonale, l’obbligo di chiusura dei locali dalle ore 23.00 fino alle 6.00 del giorno successivo.

A Castellammare anche il sindaco Cimmino invita a rispettare sempre le regole per la sicurezza dell’intero territorio: “Rispettiamo le regole, non abbassiamo la guardia. Continuerò ad aggiornarvi costantemente su ciò che sta accadendo sul nostro territorio”.