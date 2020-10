Ancora 7 stabiesi positivi al coronavirus, ma Cimmino annuncia anche 3 guarigioni

Come ormai è consuetudine è direttamente il primo cittadino Gaetano Cimmino ad aggiornare i suoi concittadini sull’emergenza Covid attraverso le sue pagine social. Anche oggi la notizia dei 7 cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al Covid-19 è stata la pagina Facebook del sindaco.

“Non è però tutto”, ha aggiunto Cimmino. Ed in effetti ci sono anche notizie positive, come quella dei 3 stabiesi finalmente guariti dalla malattia.





“Per quanto riguarda i nuovi contagiati – continua Cimmino – si tratta di una 26enne, una 49enne, un uomo e una donna di 59 anni, e ancora una 55enne, una 77enne ed un 80enne”. Di questi solo due risultano asintomatici. I guariti, invece, sono un 30enne, una 53enne ed un 59enne.

Sono certo che tutti i miei concittadini che stanno lottando contro il coronavirus riusciranno presto a sconfiggerlo. E’ certamente un nuovo momento complicato per la nostra comunità – ha aggiunto Cimmino – ma già questa mattina ho avuto modo di constatare un forte aumento dei controlli e terremo monitorato ogni aspetto della nostra quotidianità, dalle scuole alle attività commerciali.





Ricordo ancora a tutti che continuerò ad informare costantemente la cittadinanza e che sono in vigore disposizioni e normative. In tutta la Campania è obbligatorio indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale. Rispettiamo le regole, non abbassiamo la guardia.

