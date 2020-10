Domenica alle ore 15 la Juve Stabia incontrerà la Virtus Francavilla al “Menti”. Per la compagine di mister Pasquale Padalino si propone subito l’occasione per rimediare alla sconfitta immeritata contro il Catania nel midweek, maturata per un gol decisivo dell’ex Tonucci.

Dopo la rifinitura odierna, l’allenatore dei gialloblù ha tenuto la consueta conferenza stampa.

A seguire il briefing dei vari temi toccati, dalla partita di domani alla forma della squadra, e quindi valutazione del mercato e analisi degli schemi.

“Ancora non facciamo una settimana tipo, considerato che c’è stato un turno infrasettimanale con una lunga trasferta. È un fattore questo che purtroppo influenzerà il campionato per tutte le squadre -esordisce il tecnico- La Virtus Francavilla è una squadra sbarazzina che pratica il 3-5-2, sfruttando le fasce con i due esterni. Vogliamo dare continuità alla buona prestazione mostrata nella partita di Catania. Chiaramente vogliamo invertire il risultato. Domani inizia il vero campionato per noi. Ci stiamo conoscendo meglio come squadra alla ricerca del miglior equilibrio”.

Si parla poi di schemi tattici:

“Difesa a tre o a quattro ? Sono scelte condizionate dalle esigenze del momento. Codromaz ha avuto un problema al flessore.

Il nostro 4-3- 3 è stato anche caratterizzato da una modifica di ruolo per Golfo e anche in funzione degli avversari che abbiamo incontrato. Al di là degli schemi, conta l’approccio alla partita. Gli attaccanti Cernigoi e Romero possono convivere e giocare assieme per la squadra”.

Si fa un bilancio del calciomercato appena concluso:

“Ci potrebbe essere utile tea gli svincolati un terzino destro, visto che Lia e’ ancora indisponibile per infortunio, come alternativa a Garattoni e Rizzo. Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione”.

C’è poi una riflessione sull’analisi delle due sconfitte contro Monopoli e Catania, arrivate per inopinati errori difensivi:

“Per gli errori di reparto si può migliorare. Alcuni sono stati errori individuali, ma che possono capitare e si possono evitare attraverso un altro tipo di giocata, come nel caso di quelli commessi contro il Monopoli. Comunque il tutto rientra negli scompensi correnti, nella ricerca di un efficace amalgama. Stiamo a rincorrere il tempo e cerchiamo di migliorare con costanza.Ne siamo consapevoli e per questo ho coniato un motto che ho pensato nel mentre mi accingevo a venire in sala stampa dopo l’allenamento e cioè : scusate il ritardo!”

Situazione infortunati:

“Orlando? Non l’ho sentito ancora dopo che ha contratto il virus, gli hanno parlato i miei collaboratori. Contiamo su una sua presta guarigione e poi fargli seguire una preparazione per entrare subito in forma. Con lui devono recuperare anche Golfo e Bentivegna, per problemi muscolari nel loro caso”.

Possibile formazione della Juve Stabia

In porta Tomei, difesa con Garattoni Troest Allievi e Rizzo; centrocampo con Bovo Vallocchia e Mastalli, attacco con Fantacci Cernigoi e Romero. Possibili alternative Mule’ e Codromaz in difesa, Volpicelli, Berardocco e Scaccabarozzi in mediana, Bubas in attacco.

Domenico Ferraro