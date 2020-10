S.S. Juve Stabia e Givova, per la stagione 2020/2021, hanno realizzato maglie dal design elegante e pulito. Tutte le maglie sono state realizzate in tessuto GivDRY 2.0 che è il massimo in termini di confort e traspirazione del sudore.

La parte frontale è in lycra che garantisce una meravigliosa vestibilità. Nel retro il tessuto scelto è stato il Jacquard che favorisce la fuoriuscita del sudore rendendo la maglia sempre fresca e leggera.





Impreziosiscono la maglia i loghi Givova in “raised high transfer” che sono dei loghi gommati ecologici e riciclabili una volta staccati. Menzione d’onore ai loghi team in TPU 3D che esaltano i tratti distintivi e trasformano un semplice scudetto in un disegno che prende vita rappresentando profondità e visibilità.





Classica la prima casacca gialloblù che strizza l’occhio al moderno grazie alla ripetizione a gran richiesta del colletto “no neck” che permette ancora più libertà di movimento. Total white il look della maglia trasferta, impreziosita dai particolari in rib gialloblù.

Terza divisa gialla con striscia blu, che ha doverosi richiami vintage. Per i portieri i colori scelti sono il rosso, il verde e l’arancione.

Domenico Ferraro