La Givova Scafati inizia la Supercoppa centenario 2020 da Latina

Domenica prossima 11 ottobre 2020, alle ore 18:00, il PalaBianchini di Latina sarà teatro dell’esordio stagionale della Givova Scafati in una gara ufficiale. Non sarà però il campionato di serie A2 a prendere il via, perché il suo inizio è stato fissato per metà del prossimo mese di novembre.

Si inizierà invece dal primo turno del minigirone all’italiana della SuperCoppa Centenario 2020, nel quale sono state inserite, oltre ai gialloblù, la Benacquista Latina, la Ge. Vi. Napoli e l’Allianz Pazienza San Severo.

L’AVVERSARIO

Il primo ostacolo della Givova Scafati in questa competizione è rappresentato dalla formazione pontina degli ex Bisconti e Passera: due veterani della categoria, con il primo (centro di 208 cm) passato per Scafati in serie A2 Silver nella stagione 2014/2015 ed il secondo (playmaker di 180 cm) sulle sponde del fiume Sarno due stagioni or sono (2018/2019). Le due chiocce del gruppo hanno lo scopo di formare al meglio i due giovani statunitensi Gilbeck (centro) e Lewis (guardia), che per la prima volta in assoluto esordiscono in una competizione italiana. In questo lavoro, i due trentottenni sono affiancati da altri interessanti atleti che conoscono bene la seconda categoria nazionale, come l’ala piccola Raucci, la guardia Baldasso e l’ala grande Benetti, che hanno numeri e qualità da vendere. Completano poi il roster neroazzurro gli esterni Piccone e Mouaha, giovani talenti con mezzi tecnici e atletici importanti.

A guidare dalla panchina questo ottimo collettivo sarà per il sesto anno di fila un’altra vecchia conoscenza scafatese, quel coach Franco Gramenzi che sulla panchina del PalaMangano si è accomodato in ben tre occasioni: stagione 1997/1998 in serie B2, conquistando la promozione in serie B d’eccellenza; stagione 2004/2005 in Legadue, chiudendo alla semifinale play-off con all’attivo una finale di Coppa Italia di categoria; stagione 2008/2009 in Legadue, terminata in semifinale play-off.

LE DICHIARAZIONI

Coach Alessandro Finelli: «Siamo contenti di disputare finalmente, dopo così tanti mesi, una gara ufficiale, che differisce di gran lunga dagli scrimmage fin qui disputati. Stiamo bene fisicamente, sappiamo che ancora diverse settimane ci separano dall’inizio del campionato, ma siamo pronti per questa SuperCoppa, nella quale dobbiamo alzare l’asticella dell’intensità e la affrontiamo con l’ambizione di voler superare il turno. Cominciamo da Latina, contro una squadra molto duttile, che si appoggia molto su Lewis, atleta statunitense che ha grande talento, senza però dimenticare il centro Gilbert ed un gruppo di italiani molto conosciuti, come Passera, Baldasso, Raucci e Benetti. Dovremo registrare passi in avanti sul piano della chimica difensiva rispetto all’ultima uscita e migliorare il nostro approccio sui 40’, puntando su una condizione fisica che sta crescendo col tempo. Dovremo poi di conseguenza esprimere le nostre migliori caratteristiche offensive, ovvero quelle di una squadra che nei primi secondi dell’azione può essere altamente pericolosa, grazie ad una serie di giocatori che sanno bene come correre in campo».

Il centro Lorenzo Benvenuti: «Fisicamente stiamo bene, in gran forma, perché ci stiamo allenando tutti veramente alla grande, con un ottimo atteggiamento. Finalmente a Latina giocheremo una partita che ha i due punti in palio e così cominciamo a respirare nuovamente un’aria da competizione. Siamo un gruppo ben affiatato, che sta lavorando sodo e bene, con un coach che ci sta mettendo molto del suo per indicarci la giusta rotta da seguire. Non vediamo l’ora di scendere in campo e dedicare la vittoria ai nostri tifosi, che speriamo di poter riabbracciare quanto prima, perché senza il loro affetto dalle gradinate diventa tutto più difficile».

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta video streaming dal sito internet della Lega Nazionale Pallacanestro (tramite il servizio in abbonamento prepagato “LNP Pass” a questo link: https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Inoltre, sarà possibile assistere alla visione della gara in differita su TV Oggi (tasto 71 del digitale terrestre) nei giorni di martedì (ore 21:00) e mercoledì (ore 15:00).