Il Napoli torna in campo per l’ultima amichevole pre-campionato e lo fa in occasione del VII Memorial Perugino, nella partita che lo vedrà contro il Benevento di Breglia, club approdato in serie B rivelando il titolo del Limatola. Fischio d’inizio alle 20 al Centro Sportivo Cercola.





Tra i protagonisti degli azzurri c’è Luca De Simone che nel consueto appuntamento video di questa pre-season, ha espresso tutto il suo amore per la maglia: “Con questa squadra sono cresciuto e ora siamo tutti più contenti della scelta del club di chiamarsi Napoli. E’ un motivo in più per dimostrare e porsi obiettivi importanti. Ho segnato molti gol e alcuni importanti in tutto questo percorso che mi ha portato fino alla A2, voglio dare ancora tanto”.





Consapevole di avere un’agguerrita concorrenza, ma questo è uno stimolo a dare il massimo. “Il presidente allestisce ogni anno un roster di primo livello, per fortuna quest’anno non c’è il San Giuseppe nel girone, ma ci concentriamo sul nostro campionato per vincerlo. Speriamo che questa situazione Covid si risolva, di avere ilsostegno del pubblico, col mister c’è feeling, lavoriamo su tanti aspetti. Il mio nomignolo? ElDiez mi piace, me lo ha dato il tuo collega e spero mi porti fortuna ancora”.