Il Pomigliano Calcio Femminile aderisce alla Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze in programma per il prossimo 11 ottobre 2020: questa è una giornata dedicata all’empowerment femminile, la Divisione Calcio Femminile ha stretto una partnership con Terre des Hommes per la campagna #iogiocoallapari, un’iniziativa nata per sostenere le giovani e ribadire che tutti hanno il diritto di coltivare il proprio talento senza farsi fermare da condizionamenti o discriminazioni.

Per questa ragione la Divisione Calcio Femminile per i match in programma sui campi di Serie A e B Femminile, farà indossare ai capitani delle squadre in campo una fascia di colore arancione con il nome di una personalità femminile, che incarni il valore dell’empowerment femminile.

Noi del Calcio Pomigliano Femminile abbiamo scelto Angela Pipola giovane stilista e fondatrice del brand Positivity, scomparsa prematuramente all’età di 34 anni nel luglio del 2019 per via di un brutto male contro il quale combatteva da tempo.

Angela Pipola è la figlia del presidente del Pomigliano e alla sua memoria è dedicata la squadra femminile e tutte le attività legate a questo progetto. Una donna coraggiosa che ha cercato di reagire con determinazione a questo brutto momento.

Il brand Positivity è stato lanciato a livello internazionale e la storia dello stesso rappresenta il coraggio di questa giovane donna nell’affrontare un momento così delicato. La Positivity nel corso del 2019 ha partecipato anche alle prestigiosa Milano Fashion Week.