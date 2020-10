Anche oggi un lieve calo dei contagi in Campania con un lieve aumento dei tamponi processati. Dall’Unità di Crisi si conferma che sono 633 le persone contagiate nelle 24 ore di sabato 10 ottobre. Duecento in più rispetto a ieri, quando erano stati 9.031, i tamponi analizzati che oggi sono 9.232.

La percentuale tra i nuovi positivi e i tamponi analizzati, stando ai numeri odierni, tende a scendere ulteriormente e oggi si ferma a 6,85%.





Anche oggi nel bollettino sono segnalate altre 2 vittime del Covid-19. Sale dunque a 479 il numero dei decessi dall’inizio dell’epidemia di coronavirus.

In questi primi 10 giorni ottobre sono risultati positivi 5.008 persone, mentre nello stesso periodo si contano 15 vittime.

Disponibilità posti letto preoccupante

Intanto oggi il bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania ha aggiunto nei suoi dati anche quelli relativi ai posti letto disponibili nelle strutture sanitarie campane. Fino a ieri si parlava di posti disponibili al di là di quelli già occupati, oggi la grafica regionale è ben chiara: sono 110 i posti disponibili in terapia intensiva, ma 61 sono già occupati. La cosa, se vogliamo, anche più tragica è quella dei 820 posti per la degenza nei reparti covid ordinari e speciali. Nella grafica, infatti, è ben chiaro che ben 664 di questi sono già occupati, meno di un terzo risulterebbero quelli disponibili.





Governatore ed Unità di Crisi continuano a chiarire che si sta lavorando per aumentare i posti letto necessari, ma la situazione, stando ai numeri, risulta essere veramente preoccupante. Qualcuno comincia a chiedersi che fine abbiano fatto i tanti posti di terapia intensiva creati con gli ospedali modulari realizzati a Napoli, Salerno e Caserta.

A preoccupare anche i tanti positivi asintomatici costretti all’isolamento fiduciario nelle proprie case. In alcuni casi c’è il rischio di contagiare parenti e conviventi. Per queste ragioni a Ponticelli sono stati messi a disposizione 176 posti in un albergo per le quarantene.









Situazione Clinica

I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 18.530. Sono 682.704 i tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica.

I guariti oggi sono stati 128. Il totale in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 7.357.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 664 e aumentano anche oggi di 29 unità. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 61, due degenti in meno.

Il numero delle persone attualmente contagiate sono 10.694 con un incremento di altri 503 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 9.969, con altre 476 persone costrette a restare tra le mura domestiche.









Questa la storia dei contagi in Campania negli ultimi dieci giorni:

Giovedì 1 ottobre – 4,62% – 392 contagiati

Venerdì 2 ottobre – 5,34% – 401 contagiati

Sabato 3 ottobre – 5,68% – 412 contagiati

Domenica 4 ottobre – 8,85% – 431 contagiati

Lunedì 5 ottobre – 7,8% – 395 contagiati

Martedì 6 ottobre – 7,24% – 544 contagiati

Mercoledì 7 ottobre – 7,62% – 757 contagiati

Giovedì 8 ottobre – 8,05% – 769 contagiati

Venerdì 9 ottobre – 7,35% – 664 contagiati

Sabato 10 ottobre – 6,85% – 633 contagiati







Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 12.231 (+567)

– Provincia di Salerno : 1.916(+44)

– Provincia di Avellino : 1.136 (+8)

– Provincia di Caserta : 2.679 (+83)

– Provincia di Benevento: 543 (+15) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia Si registrano 5.456 casi in Italia, lieve il calo, ma sono stati effettuati 30mila tamponi in meno. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 104.658 tamponi. Sono 26 i decessi, ieri erano stati 29. Sono 1.184 i guariti, un numero che porta il totale dall’inizio della pandemia a 239.709. Crescono le terapie intensive di 30 unità, da 390 a 420. Superano quota 79mila (79.075) gli attualmente positivi. La Lombardia si conferma la regione dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, 1.032, seguita da Campania (633). Balzo in Toscana con 517 positivi. Altri 438 in Veneto, 384 in Emilia Romagna e 371 nel Lazio. Nuovo record nelle Marche (+108). In Puglia 212 infezioni, 77 in Abruzzo e 143 in Sardegna.