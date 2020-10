Sconfitta in trasferta per il Pomigliano nell’esordio stagionale contro la Virtus Avellino: i granata nonostante abbiamo costruito tante occasioni non sono riusciti a trovare il favore del gol. I padroni di casa riescono a sfruttare l’unica occasione dell’intera gara.

Al 12’ della prima frazione, Pomigliano protagonista: Alvino recupera un pallone sulla trequarti entra in area ma calcia con il destro e la palla finisce sull’esterno della rete. Al 36’ cross di Alvino per la testa di Palumbo che fa da sponda a De Rosa che realizza una splendida rovesciata, ma il tiro è centrale e Parisi riesce a parare. La Virtus Avellino al 42′ va in vantaggio: cross per la testa di Ripoli che riesce a siglare l’1-0. Il primo tempo si chiude sul 1-0.

Riparte il match e al 7’ Alvino viene espulso per rosso diretto e i granata restano in dieci uomini. Il Pomigliano cerca il pareggio e al 20’ Foti vede Palumbo, crossa per la testa dell’attaccante ma il pallone va di poco al lato.

Al 34′ punizione di Foti per la testa di Ciampi, ma si oppone alla realizzazione Parisi che si supera con un grande intervento che salva il risultato dei padroni di casa. Sul finale dubbio fallo di mani, ma per l’arbitro il signor Pagliarulo, non ci sono gli estremi per concedere un calcio di rigore ai granata.

Dopo 4′ minuti di extra time il match si chiude con il risultato di 1-0 finale.

TABELLINO

VIRTUS AVELLINO – POMIGLIANO 1-0

VIRTUS AVELLINO: Parisi, Petriccione, Ginovese, Gaita, Lattiarulo K, Vilodemo, Ripoli VK (45’st Sarro), Corcione, Giorgio (30’st Modano), Cuccinie (17’st Madonna), D’Avella (30’st Gentil Sa Silva). A disposizione: De Matteis, Cucciniello, De Marolla, Tozza, Galdi. Allenatore: Gianluca Della Rocca.

POMIGLIANO: Bellarosa, Baratto (44’st Di Maio), Foti, Brogna (10’st Pastore), Ciampi, Esposito VK, Bacio Terracino (11’st La Montagna), De Rosa K, Palumbo, Riverso, Alvino. Buoanno, Sambale, Di Landa, Pagliaro, Grieco, Corrado. Allenatore: Renato Cioffi.

MARCATORE: 42’pt Ripoli. AMMONITI: Gaita, De Rosa, Pastore. ESPULSO: Alvino. ARBITRO: Pagliarulo di Ariano Irpino. ASSISTENTI: Sabatino di Napoli e Santoriello di Nocera inferiore. NOTE: Gara a porte chiuse per via dell’emergenza Covid-19