La Juve Stabia conquista il primo successo casalingo della stagione battendo una ostica Virtus Francavilla per 2-1 con un gol di Romero siglato sul tramonto della gara. I campani sotto andati sotto ad inizio ripresa dopo un gol di Ekuban ma poi hanno ribaltato grazie alle reti di Garattoni prima e Romero poi. Decisivi gli innesti di Bubas e Vallocchia nella seconda parte della ripresa. Successo meritato per i gialloblù che hanno efficacemente sfruttato la superiorità numerica in campo quando al 10′ della ripresa è stato espulso Sparandeo per fallo da ultimo uomo su Cernigoi. Lunedì prossimo la Juve Stabia affronterà il derby contro l’Avellino.





La Juve Stabia adotta il 4-3-1-2 con il rifinitore Fantacci dietro le due punte. La Virtus Francavilla si dispone con il 3-5-2 con Mastropietro e Perez davanti. Sulla sinistra è l’esterno Nunzella ad agire da quinto.

La prima occasione è a favore degli ospiti al 4′: cross in area stabiese da destra, la difesa perde di vista Perez che di testa indirizza a rete con Tomei che si supera per evitare il vantaggio pugliese.

Al 14′ buona trama stabiese con conclusione finale di Scaccabarozzi alta sulla traversa.

Al 18′ Romero approfitta di un errore difensivo della Virtus Francavilla, conquista palla e fa partire un bel tiro da fuori area, respinto da Crispino.

Spinge la Juve Stabia: al 24′ scambio Cernigoi- Fantacci e conclusione di sinistro del fantasista da posizione centrale dal limite dell’area, Crispino para a terra.

Al 38′ in mischia da azione d’angolo Romero sembra essere ostacolato in area dal suo marcatore ma l’arbitro sorvola.

Il primo tempo termina sullo 0-0 che riflette quanto visto in campo: match equilibrato, dai ritmi non troppo elevati, con la Juve Stabia più propositiva, ma inconcludente in avanti. Per la Virtus Francavilla da segnalare solo l’occasione da gol iniziale su testa di Perez, uscito poi per infortunio.





Ad inizio ripresa al 6′ passa la Virtus Francavilla con Ekuban che risolve una mischia in area stabiese. La retroguardia di casa si fa trovare impreparata nel batti e ribatti in area.

La Virtus Francavilla fallisce il raddoppio al 10′ con Mastropietro in contropiede.

Sul capovolgimento di fronte Cernigoi viene affrontato da Sparandeo che fa fallo da ultimo uomo e viene espulso. La Juve Stabia è in superiorità numerica. I gialloblù provano a stringere i tempi alla ricerca del pari ma non riescono a trovare spazi sebbene giochino con un uomo in più.

Al 25′ conclusione di Fantacci in area su suggerimento da punizione di Mastalli, para Crispino.





A metà ripresa mister Padalino tenta la carta Bubas al posto dell’evanescente Fantacci. È la mossa giusta per vivacizzare l’attacco visto che l’argentino si procura il fallo al 35′ da cui nasce la punizione di Mastalli, che innesca Garattoni in area che segna il gol del pareggio, risolvendo una mischia.

Negli ultimi minuti la Juve Stabia cinge d’assedio la Virtus Francavilla e al 48′ di testa Romero in volo d’angelo trova il gol del sorpasso su lancio di Vallocchia, spizzato da Codromaz in area, chiudendo così la contesa sul 2-1 per la Juve Stabia.







Tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Tomei 6.5; Garattoni 6.5 Troest 6.5 Allievi 6 Rizzo 6 (42′ st Bovo sv); Scaccabarozzi 5.5 (19′ st Vallocchia 6.5) Berardocco 6 (42′ st Codromaz sv) Mastalli 6; Fantacci 5.5 (27′ st Bubas 6.5); Cernigoi 6 Romero 7. All.: Padalino 6.5.

Virtus Francavilla (3-5-2): Crispino 5.5; Delvino 5.5 Caporale 5.5 Sparandeo 5; Nunzella 6 Castorani 5.5 (22′ st Pambianchi 5.5) Franco 6 Di Cosmo 6 (41′ st Pino sv) Giannotti 5.5; Mastropietro 5 Perez 6 (39′ pt Ekuban 6). All.: Trocini 5.5.

Arbitro: D. Graci di Como 6. Guardalinee: Votta-Dell’Orco. Marcatori: 6′ st Ekuban ( VF), 35′ st Garattoni (JS), 48′ st Romero (JS). Espulso: al 10′ st Sparandeo per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Sparandeo (VF), Castorani (VF), Fantacci (JS), Allievi (JS). Note: partita giocata a porte chiuse. Recupero: 1′ pt – 4′ st. Angoli 7-5.

Domenico Ferraro