Lieve aumento dei contagi in Campania con un calo importante dei tamponi processati, 7.405, tanto da far ritornate molto su la percentuale tra i nuovi positivi e i tamponi analizzati. Oggi questo dato arriva nuovamente quasi al nove per cento fermandosi all’8,93%. Il report quotidiano, dunque segnale ancora 662 persone contagiate nelle 24 ore di domenica 11 ottobre.







I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 19.192. Sono 690.109 i tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica.

I guariti oggi sono stati 130. Il totale dei guariti in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 7.487.

Finalmente, dopo giorni complicati, si torna nuovamente a zero decessi, resta quindi di 479 il numero delle vittime campane del virus, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 664 e aumentano di 21 unità. I ricoveri in terapia intensiva salgono si 3 unità. Diventano nuovamente a 64 i degenti con maggiori complicazioni.

Il numero delle persone attualmente contagiate sono 11.226 con un incremento di altri 532 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 10.477, con altre 508 persone costrette a restare tra le mura domestiche.

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 12.708 (+477)

– Provincia di Salerno : 1.981 (+65)

– Provincia di Avellino : 1.175 (+31)

– Provincia di Caserta : 2.780 (+101)

– Provincia di Benevento: 545 (+2) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

In Italia diminuiscono le persone infettate ma come ogni lunedì scende il numero dei test effettuati. Era dal 20 giugno che non si registravano tanti decessi in 24 ore. Oggi le vittime del dannato virus sono state 39. Il totale delle vittime sale così a 36.205.

Sono 4.619 i nuovi positivi oggi (ieri 5.456), con 85.442 tamponi, quasi 40mila meno di ieri. In calo i guariti, 891 oggi contro i 1.184, per un totale di 240.600. Le persone attualmente positive sono oggi 3.689 in più (ieri +4.246), e sono 82.764.

Oggi nuova impennata nei ricoveri: quelli in regime ordinario sono 302 in più (ieri 183), 4.821 in tutto, mentre le terapie intensive salgono di altre 32 unità (ieri 30), per un totale di 452. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 77.491, 3.355 più di ieri.

La regione con più casi è la Lombardia (696 con 13.934 tamponi), seguita da Campania (662 nuovi contagi e 7.405 tamponi), Toscana (466), Lazio (395) e il Veneto (+328). Nessuna regione fa segnare zero nuovi contagiati. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia arriva così a 359.569.