«Cari fedeli ed amici tutti, nonostante tutte le precauzioni sempre prese in chiesa, durante la messa ed altrove, in seguito ad un tampone di controllo effettuato, sono risultato positivo al Covid», esordisce così Don Marco Ricci, sacerdote della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ercolano.





Il parroco, noto per le sue battaglie ambientali contro i veleni alle falde del Vesuvio, ha annunciato attraverso i social di essersi sottoposto, in via precauzionale, a un test per verificare la presenza del virus. Dagli esiti del test l’amara scoperta, nonostante l’assenza di sintomi: «…ho ritenuto di fare il tampone – spiega Don Marco – in via precauzionale per un eccesso di scrupolo perché, dato il numero crescente dei contagi, il mio essere pastore tra la gente mi porta ad entrare in contatto con tante persone (proprio qualche giorno fa avevo fatto pure il test seriologico ed era risultato negativo). Voglio rassicurare tutti: sono asintomatico e sto bene, solo sarò costretto a stare a casa in quarantena con mamma».

Tutti gli appuntamenti fissati dalla Parrocchia del Sacro Cuore saranno momentaneamente sospesi così come ogni altra funzione religiosa come la santissima messa.

Infine l’appello del parroco alla responsabilità: «So che in tanti avete a cuore la mia salute e che posso contare su di voi per qualunque necessità e vi sarei grato se poteste evitare di creare panico ed inutili allarmismi sul territorio e di attenervi solo ed esclusivamente a quanto comunicherò io».





In corso le verifiche di rito da parte delle Autorità sanitarie per ricostruire la catena dei contagi. Per il resto l’ultimo bollettino diramato dal rieletto sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto parlava di 36 positivi al COVID-19 tutti “per fortuna in buone condizioni di salute”. Nel frattempo, con la imminente recrudescenza delle malattie respiratorie nel periodo invernale, la preoccupazione cresce giorno per giorno.

Danilo Roberto Cascone