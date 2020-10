Sostanzialmente sono tre giorni che il numero dei contagi resta praticamente stabile. Oggi bisogna prendere atto di un lieve calo del totale dei nuovi contagiati che oggi risultano essere 635, ieri erano stati 662.

Lieve aumento dei tamponi processati, oggi 7.720, ieri erano stati 7.405. La percentuale tra i nuovi positivi e i tamponi analizzati resta sostanzialmente alta anche se cala di alcuni decimi rispetto a ieri: oggi risulta essere dell’8,22%, ieri infatti era arrivata all’8,93%.





Oggi il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, con le nuove misure per limitare la diffusione del Covid. Il premier ha anche chiarito in merito alle feste private che non sarà mandata la polizia in casa delle persone.

Le nuove regole segnano un ritorno a restrizioni significative, con il blocco degli sport di contatto, il coprifuoco sanitario per bar e ristoranti a mezzanotte, la limitazione delle concentrazioni di persone anche negli ambiti privati. Le misure di contenimento riguardano anche l’uso delle mascherine in casa in occasione della visita di persone non conviventi. Sul fronte scuola il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina afferma che “i contagi non avvengono in classe”.







La novità degli ultimi giorni riguarda la mortalità registrata in Campania, dopo una fase di calo durante l’estate.

In queste ore Regioni e Governo stanno discutendo il dettaglio delle nuove misure, mentre dal Ministero sono attesi medici, infermieri e mezzi per supportare il sistema sanitario, alle prese proprio con le migliaia di persone in isolamento fiduciario.

Situazione Clinica

I positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza salgono a 19.827. Sono 697.829 i tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica.

I guariti oggi calano di molto rispetto a ieri e sono 77. Il totale dei guariti in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 7.564.





Ieri la casella dei decessi segnava un confortante zero, ma oggi la notizia di 6 decessi, per 3 morti registrati nelle ultime 72 ore. Lo zero registrato ieri quindi non era veritiero e le vittime del virus salgono oggi 485 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 694 e aumentano di 30 unità.

I ricoveri in terapia intensiva calano di 2 unità, sono quindi 62 i degenti con maggiori complicazioni.

Il numero delle persone attualmente contagiate sono 11.778 con un incremento di altri 552 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 11.022, con altre 545 persone costrette a restare tra le mura domestiche.









I contagi in Campania mese di ottobre:

Giovedì 1 ottobre – 4,62% – 392 contagiati

Venerdì 2 ottobre – 5,34% – 401 contagiati

Sabato 3 ottobre – 5,68% – 412 contagiati

Domenica 4 ottobre – 8,85% – 431 contagiati

Lunedì 5 ottobre – 7,8% – 395 contagiati

Martedì 6 ottobre – 7,24% – 544 contagiati

Mercoledì 7 ottobre – 7,62% – 757 contagiati

Giovedì 8 ottobre – 8,05% – 769 contagiati

Venerdì 9 ottobre – 7,35% – 664 contagiati

Sabato 10 ottobre – 6,85% – 633 contagiati

Domenica 11 ottobre – 8,93% – 662 contagiati

Lunedì 12 ottobre – 8,22% – 635 contagiati







Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 13.178 (+470)

– Provincia di Salerno : 2.024 (+43)

– Provincia di Avellino : 1.195 (+20)

– Provincia di Caserta : 2.872 (+92)

– Provincia di Benevento: 545 Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia Il coronavirus in Italia fa ancora un balzo in su dei contagi: 5.901 nuovi casi contro 4.619 di ieri. Stabili invece i decessi: 41, ieri erano stati 39, il totale sale a 36.246. In aumento i guariti, 1.428 oggi, ieri 891, per un totale di 242.028. Le persone attualmente positive sono 87.193 in tutto con le 4.429 di oggi. Deciso rialzo dei ricoveri, con le terapie intensive arrivate a 514 totali, mentre nei reparti ordinari oggi 255 posti letto più di ieri e sono 5.076 in tutto. Infine sono 81.603 le persone in isolamento domiciliare, 4.112 più di ieri.

Le regioni col maggior numero di casi sono Lombardia (1080), Campania (635), Piemonte (585) e Lazio (579).

E dal calcio arriva la conferma che anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19.