Il giovane artista delle “good vibes” TOLKINS torna con un nuovo singolo ambientato nella capitale della musica reggae, da venerdì 16 ottobre in radio e in digitale “JAMAICA”.

“JAMAICA” è un singolo ironico e spensierato che racconta di una storia d’amore nata e finita in un fine settimana. Un inno al carpe-diem e il racconto di un week-end di follia tra un uomo e una donna, ambientato nell’isola caraibica giamaicana che vuole esprimere la bellezza di godersi fino in fondo i momenti della vita.

«La libertà ha mille colori e sfumature differenti – racconta Tolkins – Jamaica racconta la bellezza di un fine settimana senza pensieri a far l’amore, a cantare sotto la pioggia e vivere la vita senza pensare al domani. In questo periodo storico è difficile liberare la mente dalla situazione che il mondo intero sta vivendo, la bellezza della musica è anche la possibilità di evadere per pochi minuti dalla realtà e riuscire ad affrontare al meglio la nostra quotidianità».







“Jamaica” è un brano scritto da Sandy Chambers, iconica protagonista della musica eurodance anni ’90, composto dallo stesso Tolkins, prodotto da Livio Magnini (chitarrista dei Bluevertigo) e masterizzato da Andrea De Bernardi (Eleven Mastering).

Mattia Del Conte in arte TolKins è un musicista e compositore milanese. Classe 1990, studia canto alla Rock Tv School con Max Zanotti e all’accademia della voce con Leyla Tommasi. Studia per 10 anni chitarra classica con Massimo Coratella e chitarra elettrica Blues con Fabio Vitiello. Dopo aver militato in molti gruppi come Alabaster, The Hijackers e The Remedy, nel 2010 firma il primo contratto discografico con RAI come cantante, chitarrista e autore degli ANTIGUA e nello stesso anno si esibisce Live in piazza Duomo a Milano per LiveMi. Nel 2011 arriva tra i 50 finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Irraggiungibili”. Nel 2012 apre con gli Antigua il tour Italiano della Pop-Star Anastacia e inizia la sua esperienza da Dj.







Da anni è un collaboratore del Sinergy Studio di Milano che si occupa di produzioni discografiche, colonne sonore e arrangiamenti. Ha collaborato con vari artisti nazionali e internazionali come Sandy Chambers, Richard J Aarden, Danijel Kostic, Stendahl e con Livio Magnini (Bluvertigo), Max Zanotti (Deasonika, Rezophonic) in veste di produttori. E’ tenore del coro gospel Black in White, collabora con il collettivo milanese funk Body Heat come cantante e corista. Nel 2019 con il trio rock/electro Old Broken Radio firma un contratto discografico e di distribuzione con RTI Mediaset. Quest’anno TolKins ha pubblicato 3 singoli: “Sober”, “Everything Will Be Ok”, “Big Yellow House” scritti insieme a Sandy Chambers e Richard Aardenburg e prodotti da Livio Magnini (Bluvertigo) e 3 collaborazioni internazionali con i dj Daniel Kostic (Svezia) e Stendhal (Russia).