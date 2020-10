In Campania 818 nuovi contagiati e 2 decessi. Record di tamponi, cala la percentuale dei positivi

Sono veramente tanti i nuovi positivi di oggi, la comunicazione dell’Unità di Crisi riporta ben 818 nuovi contagiati, ma c’è da sottolineare anche che si è raggiunto un numero veramente alto, un record di tamponi processati: 11.396.

Quindi tanti i tamponi analizzati, tanti i positivi riscontrati. Ed infatti, paradossalmente, nonostante il preoccupante numero di positivi, la percentuale rispetto ai tamponi effettuati oggi è più bassa rispetto a ieri di oltre un punto, fermandosi a 7,17%, ieri era a 8,22.







In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 19.827. Sono 709.225 i tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica.

I guariti oggi sono 151. Il totale dei guariti in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 7.715.

Ancora 2 i decessi nelle 24 ore di martedì 13 ottobre che portano il conteggio delle vittime del virus a 487 dall’inizio della crisi epidemica.







I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 735 e aumentano di 41 unità. I ricoveri in terapia intensiva calano a 61, ieri erano 62 i degenti con maggiori complicazioni.

Nonostante le cifre fornite dall’Unità di crisi che per ora garantiscano margini di assorbimento all’interno del sistema sanitario pubblico, l’autorità sanitaria monitora con attenzione il grado di affollamento ospedaliero. A oggi sono appunto 61 i pazienti in terapia intensiva, su 110 complessivi, mentre, un dato ancora più preoccupante è dato dai soli 85 posti disponibili negli ospedali, dove i posti covid sono complessivamente sono 820.

Il numero delle persone attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 12.443 con un incremento di altri 665 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 11.647, con altre 625 persone costrette a restare tra le mura domestiche.

Questi i dati del contagio provincia per provincia: – Provincia di Napoli : 13.619 (+411)

– Provincia di Salerno : 2.069 (+45)

– Provincia di Avellino : 1.203 (+8)

– Provincia di Caserta : 2.900 (+28)

– Provincia di Benevento: 580 (+35) Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi già noti ma solo ora confermati.





Il contagio in Italia

Nelle ultime 24 ore si registra un balzo in avanti notevole anche sul piano nazionale, dove i nuovi casi in un solo giorno sono stati 7.332, ieri erano stati 5.901, e portano il totale a 372.799.

Dal’inizio della crisi epidemica, il dato più alto prima di quello odierno era stato registrato il 21 marzo, con 6.557 casi in un giorno. La differenza sta nel fatto che in quel caso i tamponi fatti furono 26.336. Nell’ultimo giorno, invece, sono stati 152.196.

In Italia le vittime sono 43, due di più rispetto a ieri, cifra che porta il totale a 36.289 dall’inizio della pandemia.

Un numero elevato quello dei guariti che sono 2.037 nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 1.428. Il totale dall’inizio dell’emergenza è ora 244.065.

Meno ricoveri in terapia intensiva nelle ultime 24 ore con 25 nuovi pazienti in rianimazione. Il totale in Italia è ora di 539 persone in terapia intensiva, e 5.470 ricoverati con sintomi.

Per quanto riguarda le singole regioni, impennata di nuovi in casi in Lombardia (+1844), 818 in Campania, 657 in Veneto. La regione con meno riscontri è la Basilicata (+9).