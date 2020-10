L’attuale situazione al Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase, ospedale convertito in Covid Center di zona per meglio rispondere alla pandemia, sta diventando rapidamente insostenibile. Quarantasette posti ordinari occupati su 54 disponibili, 15 su venti in subintensiva e cinque su 13 in terapia intensiva.

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto, ha fatto una quadro globale delle condizioni in cui operano i sanitari al lavoro e spiega come, anche in termini di posti letto, ”è stata attivata quella che noi definiamo fase 3”.







Sosto continua dicendo: ”Siamo di fronte ad un quadro come è facile capire in costante evoluzione. Quello che al momento preoccupa di più – sottolinea il direttore generale della Napoli 3 Sud – sono in particolare i ricoveri ordinari, tanto che il lavoro che si sta cercando di fare a monte è capire la reale necessità di ospedalizzazione di ogni singolo contagiato”.







Il direttore generale dell’ASL sottolinea come si stia lavorando per aumentare i posti letto al nosocomio Boscotrecase: ”Contiamo entro la prima decade di novembre di arrivare ad una capacità di circa 80-90 posti ordinari, ampliando leggermente anche la disponibilità in subintensiva, dove puntiamo ad arrivare a quota 25”.

Ma si sta anche lavorando “al reperimento di nuove risorse professionali per fare fronte all’aumento del carico di lavoro”.