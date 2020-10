Il dirigente scolastico del “Plesso Capoluogo” ubicato in via Roma, con riferimento al dpcm del 13 ottobre firmato dal Presidente del consiglio Giuseppe Conte e dal Ministro della Salute Roberto Speranza per il contenimento del contagio da coronavirus, ha sospeso le attività didattiche fino al 26 ottobre. Per 14 giorni la scuola resterà chiusa.





Sembra che all’interno dell’Istituto si siano verificati diversi casi di positività, quindi tutti gli alunni e i docenti che sono stati a stretto contatto con i soggetti positivi saranno, secondo disposizione ministeriale, da considerarsi in isolamento fiduciario fino al 14esimo giorno. L’ASL di competenza provvederà a contattare tutti coloro che sono in quarantena. Per tutti gl’altri si è consigliato di chiamare il medico di base nel caso in cui si presentino i sintomi.

Intanto è panico sui social tra i genitori soprattutto, così il sindaco Gianluca Del Mastro in una diretta dalla stanza comunale da il suo primo bollettino ufficiale sulla situazione epidemiologica cittadina. Dopo l’incontro con i responsabili del centro operativo comunale, si sono accertati 52 positivi sul territorio grazie anche al riscontro con l’ASL di riferimento.





Purtroppo dai dati risultano anche 16 bambini positivi, tutti asintomatici. Del Mastro rassicura chi è in isolamento fiduciario: la centrale operativa della Protezione Civile si occuperà di contattare chi è in casa senza potersi muovere e offrire servizi utili come l’acquisto di medicinali.

La situazione è preoccupante ma sotto controllo al momento. Il sindaco ricorda ai pomiglianesi quali sono le norme emanate dall’ultimo dpcm e le regole da rispettare per poter preservare se stessi e gli altri dal contagio.

Cinzia Porcaro