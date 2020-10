Chiuso causa Covid il Municipio di San Giorgio a Cremano. La decisione de sindaco Giorgio Zinno ha ha previsto anche uno screening di massa per l’intera pianta organica comunale.

A determinare le drastiche scelte del primo cittadino la positività di tre dipendenti comunali, distaccati presso Villa Bruno, che al momento sono asintomatici e in regime di quarantena domiciliare.

Il sindaco Zinno ha dichiarato che “…D’accordo con l’Asl Napoli 3, negli scorsi giorni abbiamo fatto sottoporre a tampone alcune decine di dipendenti, che erano stati a contatto con il primo positivo. Nelle prossime ore sarà sottoposto a tampone un altro gruppo di lavoratori a contatto con gli altri positivi”. Attivato dunque subito un contact tracing per riscostruire tutta la catena dei contatti del primo positivo e salvaguardare la salute di tutti i dipendenti e delle loro famiglie. “Abbiamo, però, voluto fare di più – ha aggiunto il sindaco – il Comune organizzerà uno screening di massa per i dipendenti comunali già nelle prossime ore. Si tratta di uno sforzo, anche economico, straordinario che ho voluto fortemente mettere in atto per la sicurezza di tutti, anche dei cittadini che si recano negli uffici per le proprie pratiche”.







Intanto si è subito proceduto e completata la sanificazione di tutte le sedi comunali per tutelare chi continuerà ad essere presente per garantire i servizi essenziali. “Ho dato indicazioni ai dirigenti comunali di ricorrere, ove possibile, allo strumento dello smart working, in particolare per lavoratori che abbiano storie pregresse di fragilità. E’ pronta poi un’ordinanza che prevede la chiusura al pubblico degli uffici presenti nella Casa comunale, chiusura che durerà per tutta questa settimana”.







Nei giorni scorsi la chiusura dell’Istituto superiore “Rocco Scotellaro” per tre casi in diverse classi di positività al virus. Le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente domani 15 ottobre, e intanto questo nuovo caso di contagio costringe alla chiusura il Comune. Dal canto suo, dopo aver preso tutte le misure cautelative come da protocolli anti-Covid, il sindaco Giorgio Zinno ha dichiarato: “Non posso che invitare tutti alla calma perché stiamo seguendo rigidamente i protocolli sanitari.

Ugualmente, auspico, ancora una volta, il massimo rispetto delle norme che prevedono il distanziamento sociale, l’uso di mascherine e il lavaggio frequente delle mani, nonché del nuovo Dpcm che prevede nuove e più stringenti misure di sicurezza.

In questi giorni il ritmo dei contagiati è salito al ritmo di 6-9 persone al giorno e questo ci deve far capire quanto è necessario il rispetto delle norme”.