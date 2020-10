Avviso Pubblico per la selezione utenti ludoteche per la prima infanzia.

L’Ambito Sociale N 30, nell’anno educativo 2020-2021, attiverà il servizio rivolto a bambini/e in età compresa tra 6 mesi e 3 anni residenti nei comuni di Torre Annunziata e Trecase. Le attività saranno garantite dalle risorse del “Piano Interventi Prima Infanzia – Fondi Pnscia.







La struttura individuata per ospitare la ludoteca è quella via Parini, 78 a Torre Annunziata, al primo piano dell’ex scuola “Manzoni” (per 30 bambini/e residenti nei comuni di Torre Annunziata e Trecase). Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Le domande, pena l’esclusione, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro le ore 12 del 30 ottobre 2020. Farà fede esclusivamente la data del timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.







La modulistica può essere ritirata presso gli uffici di Segretariato Sociale dei rispettivi Comuni o scaricata dai portali www.comune.torreannunziata.na.it e www.ambitosocialetrenta.it.