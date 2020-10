Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del “parco Penniniello”.







Nel corso dell’attività sono state identificate 108 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, e sono state controllate 80 autovetture e 5 motoveicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo poiché sprovvisto di copertura assicurativa.

Sono state contestate 5 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché scaduta, per veicolo già sottoposto a provvedimento amministrativo, per autovettura con targa smarrita e per veicolo privo di documenti di circolazione. Infine, sono stati rimossi 17 dissuasori in cemento, 6 recinzioni in ferro e 3 coperture in lamiera abusivamente installate tra la pubblica via e le abitazioni private.