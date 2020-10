Un boom di contagi per il Comune di Castellammare di Stabia. Registrati quest’oggi ben 26 casi di positività al Covid-19 e 6 di guarigione. L’allarmante notizia è stata accertata e diramata dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 3.







I vertici dell’azienda sanitaria competente hanno specificato che i cittadini ultimamente risultati positivi al tampone non provengono da zone precise, da focolai attivi, in quanto la diffusione del contagio ha riguardato varie zone della città.

Il computo totale dei contagi si è aggiornato in una vertiginosa e preoccupante salita, superando quota 100 per gli attuali positivi. Su un totale di 196 contagiati da inizio pandemia di cui 19 operatori sanitari, sono 79 i guariti, 5 i deceduti e 112 i tuttora positivi. Sono disposti in regime di quarantena, inoltre, 147 cittadini stabiesi.





Dati preoccupanti, in linea con l’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. L’innalzamento sproporzionato ed anomalo della curva epidemiologica ha messo sugli attenti l’amministrazione comunale stabiese. Così ha commentato il sindaco Gaetano Cimmino: “Sono in contatto con l’Azienda Sanitaria e la Regione Campania: mi pervengono notizie riguardanti nuove imminenti e necessarie misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica”.





E così si è espresso in merito alla nuova ordinanza regionale che dovrebbe essere firmata a breve dal presidente Vincenzo De Luca: “Informerò la cittadinanza come sempre. Il momento è delicato ed impegnativo, ma sono certo che anche stavolta ce la faremo. Siamo al lavoro e non ci fermeremo un solo secondo per tutelare la salute pubblica”.

Dichiarazioni che sono indice di atti e provvedimenti che saranno probabilmente sottoscritti nelle prossime ore ai tavoli tecnici di Palazzo Farnese. In attesa della comunicazioni di nuove direttive per la cittadinanza stabiese, la fascia tricolore Cimmino ha concluso richiamando, ancora una volta, i cittadini all’ordine e al rigido rispetto delle basilari regole anti-Covid: “Invito i miei cittadini ad una nuova seria presa di coscienza per il bene di tutti. Osserviamo le regole e tutto andrà per il meglio”.

Emanuela Francini