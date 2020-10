Numeri alti in tutte le caselle nel report dell’Unità di Crisi emanato oggi pomeriggio. Tantissimi tamponi processati, come mai prima in Campania: 13.780. Tantissimi, troppi, i test riscontrati positivi: 1.127.

Cambiata la grafica del bollettino quotidiano nel quale sono stati inseriti dati in maniera più dettagliati: sono 72 i sintomatici e 1.055 gli asintomatici.

Ancora una volta i tanti positivi non sono altro che la diretta conseguenza del numero record di tamponi processati. La percentuale inevitabilmente sale nuovamente oltre l’otto per cento attestandosi all’8,17%. La percentuale odierna rientra nel trend degli ultimi 10 giorni ma non raggiunge il picco registrato nelle 24 ore di domenica scorsa quando la percentuale era arrivata praticamente al 9%.





Negli ultimi dieci giorni intanto risultano essere 7.004 i nuovi positivi. Nel solo mese di ottobre salgono a 8.637 i contagiati.

Adesso c’è la necessità di potenziare al massimo la capacità di risposta del sistema sanitario. Vincenzo De Luca, nominato Commissario Delegato regionale per l’Emergenza Covid-19 in Campania l’8 ottobre scorso, con una ordinanza sta puntando alla realizzazione dei 553 nuovi posti letto per la terapia intensiva. L’allestimento dovrebbe seguire tempi ben prestabiliti che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovrebbero rispettare.

Nel frattempo è stata aumentata la capacità d’analisi dei tamponi, portando a 193 i laboratori abilitati con un’ulteriore serie di accreditamenti.









Situazione Clinica

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 21.772. Sono 723.005 i tamponi complessivamente esaminati dall’inizio della crisi epidemica.

I guariti oggi sono 317, un numero questa volta veramente elevato. Il totale dei guariti in Campania dall’inizio della crisi epidemica sale a 8.032.







Elevato il numero dei decessi. Oggi sono 9 quelle riportate dal bollettino regionale, anche se non fanno riferimento solo alle ultime 24 ore essendo deceduti negli ultimi 5 giorni, ma registrati solo ieri. Il conteggio delle vittime del virus sale a 496 dall’inizio della crisi epidemica.

I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 762. I ricoveri in terapia intensiva salgono di 5 unità e arrivano a 66 degenti con maggiori complicazioni.

Il numero delle persone attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 12.443 con un incremento di altri 801 casi. Aumenta anche il numero delle persone in isolamento domiciliare che arrivano a 12.416, con altre 769 persone costrette a restare tra le mura domestiche.









I contagi in Campania mese di ottobre:

Giovedì 1 ottobre – 4,62%– 392 contagiati

Venerdì 2 ottobre – 5,34%– 401 contagiati

Sabato 3 ottobre – 5,68% – 412 contagiati

Domenica 4 ottobre – 8,85% – 431 contagiati

Lunedì 5 ottobre – 7,8% – 395 contagiati

Martedì 6 ottobre – 7,24% – 544 contagiati

Mercoledì 7 ottobre – 7,62% – 757 contagiati

Giovedì 8 ottobre – 8,05%– 769 contagiati

Venerdì 9 ottobre – 7,35% – 664 contagiati

Sabato 10 ottobre – 6,85% – 633 contagiati

Domenica 11 ottobre – 8,93% – 662 contagiati

Lunedì 12 ottobre – 8,22% – 635 contagiati

Martedì 13 ottobre – 7,17% – 818 contagiati

Mercoledì 14 ottobre – 8,17% – 1.127 contagiati Stando ai numeri dei nuovi contagiati e dei guariti, risulta sfondata la soglia oltre la quale il 10 ottobre il presidente De Luca affermò che avrebbe dichiarato il lockdown

In arrivo una nuova ordinanza del governatore De Luca con ulteriori restrizioni: scuole chiuse fino al 30 ottobre, vietate le feste e cibo da asporto dopo le 21