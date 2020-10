Il giorno 12 ottobre alle ore 18,00 presso l’aula consiliare del comune di Pomigliano d’Arco il neo eletto sindaco Gianluca Del Mastro ha ricevuto la fascia tricolore. Visto l’aumento dei contagi delle ultime settimane a tutela della salute di tutti, la cerimonia del passaggio della consegna si è tenuta a porte chiuse nel rispetto delle norme anti-Covid-19.

La fascia tricolore è stata consegnata dal comandante della Polizia Municipale Luigi Maiello poiché l’uscente sindaco Raffaele Russo non era presente in aula. “Mi ha telefonato” ha dichiarato Del Mastro durante i suoi ringraziamenti.





Il professore cita Tucidide con i suoi discorsi sulla democrazia, come esempio per dare una nuova luce all’amministrazione di Pomigliano. Già dall’indomani il neo eletto sa di doversi rimboccare le maniche per far ripartire la macchina amministrativa e soprattutto per supportare e tranquillizzare i cittadini vista la nuova emergenza Covid-19.







Dopo c’è stato un brindisi nell’ufficio del sindaco con i dipendenti comunali e un saluto dal balcone ai cittadini presenti. Nulla trapela sui nomi dei possibili assessori, di certo il nome dell’avvocato Eduardo Riccio, segretario del PD cittadino, per la carica di vice sindaco è quasi certo. La commissione elettorale impiegherà alcuni giorni per effettuare una verifica dello status dei consiglieri, circa tre settimane. Seguirà un lasso di tempo di circa venti giorni per nominare la nuova giunta ha dichiarato il primo cittadino.

“Stiamo lavorando per costruire una giunta che sia di valore, formata da profili adatti, di gran rigore e competenza ma anche di grande tenuta politica” ha dichiarato Salvatore Cioffi capogruppo in consiglio comunale del M5S.

Questo passaggio segna di certo per Pomigliano un cambio epocale che lascia dietro di sé dieci anni di amministrazione di centrodestra e guarda ad un futuro di centro sinistra guidato da una coalizione che si è presentata come un “laboratorio politico” ma che ha risolto le sue apparenti contraddizioni scegliendo un sindaco nuovo, che nella figura del professore ha letteralmente sbaragliato gli avversari politici. Grazie anche al consenso cittadino che si è creato attorno al nuovo sindaco, il laboratorio PD-M5S è uscito vincitore da questa tornata elettorale. Di certo la presenza del Ministro degli Esteri Di Mario in città per tutta la durata della campagna elettorale ha giocato a favore di Del Mastro.





Il neo sindaco nato e cresciuto a Pomigliano fino ai tempi dell’ università, ne era lontano da tempo, ma restando pur sempre pomiglianese. Ha conquistato i cittadini forse anche un po’ stanchi degl’ ultimi anni di un amministrazione chiusa nel palazzo e troppo lontana dalle necessità di una popolazione flagellata dai suoi storici problemi e da quelli nuovi generati dall’ emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’economia nazionale, ma anche quella locale.

Cinzia Porcaro